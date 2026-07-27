Theatro da Paz é reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco

O Teatro Amazonas, em Manaus, também recebeu o título como parte da candidatura "Teatros da Amazônia"

O Theatro da Paz, em Belém, e o Teatro Amazonas, em Manaus, foram reconhecidos como Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). O título para os dois importantes monumentos foi aprovado na madrugada desta segunda-feira (27), durante a 48ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, realizada em Busan, na Coreia do Sul.

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Os dois monumentos, já tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde a década de 1960, foram inscritos na lista sob a designação "Teatros da Amazônia". A candidatura brasileira, agora bem-sucedida, reúne os conjuntos arquitetônicos do Theatro da Paz e da Praça da República, em Belém, e do Teatro Amazonas e do Largo de São Sebastião, em Manaus.

Comitê avaliou 33 dossiês em sessão

Durante a sessão na Coreia do Sul, o Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco analisou um total de 33 dossiês. Entre eles, estavam 29 novas candidaturas, além de uma proposta que havia sido retomada após avaliação prévia, duas solicitações para alteração significativa de limites e uma reavaliação de um bem já inscrito com critérios distintos.

Legado histórico e cultural do ciclo da borracha

Construídos no período do ciclo da borracha, os dois teatros representam um dos principais legados arquitetônicos e culturais da prosperidade econômica vivenciada pela região Norte no final do século XIX.

O Theatro da Paz, em Belém, foi inaugurado em 1878, enquanto o Teatro Amazonas, em Manaus, abriu suas portas em 1896.

Ambas as casas de espetáculo consolidaram-se como importantes polos de difusão da ópera e da música erudita nas Américas, atraindo companhias europeias que incluíam as capitais amazônicas em suas turnês.

Brasil atinge 26 bens na Lista do Patrimônio Mundial

Com a recente inscrição, os "Teatros da Amazônia" integram agora a relação de bens brasileiros reconhecidos como Patrimônio Mundial Cultural pela Unesco. Eles se juntam a outros sítios importantes, como o Plano Piloto de Brasília, o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, e os centros históricos de Olinda e Salvador.

O Brasil passa a somar um total de 26 bens inscritos na Lista do Patrimônio Mundial da Unesco. Deste número, 16 são culturais, nove são naturais e um é considerado misto.

Confira a lista de bens culturais reconhecidos no Brasil

1980 – Cidade Histórica de Ouro Preto

1982 – Centro Histórico de Olinda

1983 – Ruínas de São Miguel das Missões

1985 – Centro Histórico de Salvador

1985 – Santuário do Bom Jesus de Congonhas

1987 – Brasília

1997 – Centro Histórico de São Luís

1999 – Centro Histórico de Diamantina

2001 – Centro Histórico da Cidade de Goiás

2010 – Praça de São Francisco, em São Cristóvão

2012 – Rio de Janeiro: Paisagens Cariocas entre a Montanha e o Mar

2016 – Conjunto Moderno da Pampulha

2017 – Sítio Arqueológico do Cais do Valongo

2021 – Sítio Roberto Burle Marx

2026 – Teatros da Amazônia

Bens naturais

1986 – Parque Nacional do Iguaçu

1999 – Reservas da Mata Atlântica do Sudeste

1999 – Reservas da Mata Atlântica da Costa do Descobrimento

2000 – Área de Conservação do Pantanal

2000 – Complexo de Conservação da Amazônia Central

2001 – Ilhas Atlânticas Brasileiras: Reservas de Fernando de Noronha e Atol das Rocas

2001 – Unidades de Conservação do Cerrado: Parques Nacionais da Chapada dos Veadeiros e das Emas

2024 – Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses

2025 – Cânion do Rio Peruaçu

Bem misto