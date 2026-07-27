Theatro da Paz é reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco

O Theatro da Paz, em Belém, e o Teatro Amazonas, em Manaus, foram reconhecidos como Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). O título para os dois importantes monumentos foi aprovado na madrugada desta segunda-feira (27), durante a 48ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, realizada em Busan, na Coreia do Sul.
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Os dois monumentos, já tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde a década de 1960, foram inscritos na lista sob a designação "Teatros da Amazônia". A candidatura brasileira, agora bem-sucedida, reúne os conjuntos arquitetônicos do Theatro da Paz e da Praça da República, em Belém, e do Teatro Amazonas e do Largo de São Sebastião, em Manaus.
Comitê avaliou 33 dossiês em sessão
Durante a sessão na Coreia do Sul, o Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco analisou um total de 33 dossiês. Entre eles, estavam 29 novas candidaturas, além de uma proposta que havia sido retomada após avaliação prévia, duas solicitações para alteração significativa de limites e uma reavaliação de um bem já inscrito com critérios distintos.
Legado histórico e cultural do ciclo da borracha
Construídos no período do ciclo da borracha, os dois teatros representam um dos principais legados arquitetônicos e culturais da prosperidade econômica vivenciada pela região Norte no final do século XIX.
O Theatro da Paz, em Belém, foi inaugurado em 1878, enquanto o Teatro Amazonas, em Manaus, abriu suas portas em 1896.
Ambas as casas de espetáculo consolidaram-se como importantes polos de difusão da ópera e da música erudita nas Américas, atraindo companhias europeias que incluíam as capitais amazônicas em suas turnês.
Brasil atinge 26 bens na Lista do Patrimônio Mundial
Com a recente inscrição, os "Teatros da Amazônia" integram agora a relação de bens brasileiros reconhecidos como Patrimônio Mundial Cultural pela Unesco. Eles se juntam a outros sítios importantes, como o Plano Piloto de Brasília, o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, e os centros históricos de Olinda e Salvador.
O Brasil passa a somar um total de 26 bens inscritos na Lista do Patrimônio Mundial da Unesco. Deste número, 16 são culturais, nove são naturais e um é considerado misto.
Confira a lista de bens culturais reconhecidos no Brasil
- 1980 – Cidade Histórica de Ouro Preto
- 1982 – Centro Histórico de Olinda
- 1983 – Ruínas de São Miguel das Missões
- 1985 – Centro Histórico de Salvador
- 1985 – Santuário do Bom Jesus de Congonhas
- 1987 – Brasília
- 1997 – Centro Histórico de São Luís
- 1999 – Centro Histórico de Diamantina
- 2001 – Centro Histórico da Cidade de Goiás
- 2010 – Praça de São Francisco, em São Cristóvão
- 2012 – Rio de Janeiro: Paisagens Cariocas entre a Montanha e o Mar
- 2016 – Conjunto Moderno da Pampulha
- 2017 – Sítio Arqueológico do Cais do Valongo
- 2021 – Sítio Roberto Burle Marx
- 2026 – Teatros da Amazônia
Bens naturais
- 1986 – Parque Nacional do Iguaçu
- 1999 – Reservas da Mata Atlântica do Sudeste
- 1999 – Reservas da Mata Atlântica da Costa do Descobrimento
- 2000 – Área de Conservação do Pantanal
- 2000 – Complexo de Conservação da Amazônia Central
- 2001 – Ilhas Atlânticas Brasileiras: Reservas de Fernando de Noronha e Atol das Rocas
- 2001 – Unidades de Conservação do Cerrado: Parques Nacionais da Chapada dos Veadeiros e das Emas
- 2024 – Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses
- 2025 – Cânion do Rio Peruaçu
Bem misto
- 2025 – Paraty e Ilha Grande – Cultura e Biodiversidade.