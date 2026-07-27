Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Saiba quem é Indi Lunar, mãe do segundo filho de Fred Bruno

Natural do Espírito Santo, ela mantém perfil reservado e foi apresentada pelo influenciador ao anunciar a gravidez do casal no domingo (26)

Amanda Martins
fonte

Fred Bruno revelou que será pai pela segunda vez e contou que a companheira (Indi Lunar) prefere manter a vida longe dos holofotes (Reprodução/ Instagram)

O anúncio de que Fred Bruno será pai pela segunda vez também despertou a curiosidade dos seguidores sobre a identidade da companheira do influenciador. A gravidez foi revelada pelo apresentador no último domingo (26), quando ele apresentou Ingrid Lunardi, conhecida como Indi Lunar, e explicou que ela prefere manter a vida pessoal longe da exposição.

VEJA MAIS

image VÍDEO: Fred Bruno, ex de 'Boca Rosa', anuncia que será pai pela segunda vez e celebra nova fase
O anúncio repercutiu entre fãs e amigos do apresentador, que deixaram mensagens de carinho e felicitações ao casal pela chegada do novo integrante da família.

image Fred Bruno, ex-Desimpedidos, é o novo contratado da TV Globo para o esporte
Influenciador foi anunciado como novo integrante da equipe de comentaristas do Sportv

image VÍDEO: Fred Bruno se manifesta sobre prisões de Robinho e Daniel Alves
Influencer diz que condenação dos jogadores servirá de exemplo para próximas gerações de homens

"Ela se chama Indi, não é uma pessoa pública, é bem reservada, não tem uma vida pública e obviamente esse desejo dela vai continuar sendo respeitado", afirmou Fred.

Fred já é pai de Cris, de cinco anos, fruto do antigo relacionamento com a influenciadora Bianca Andrade, a Boca Rosa. 

O apresentador também revelou que o casal já realizou um chá revelação ao lado de familiares e amigos.

Conheça Indi Lunar

Natural do Espírito Santo, Indi Lunar tem 30 anos e trabalhou por cerca de quatro anos como chefe de gabinete do então deputado federal Felipe Rigoni (ES), na Câmara dos Deputados, em Brasília.

Ao deixar o cargo, publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais, classificando a mudança como o encerramento de um ciclo. Atualmente, não há informações públicas sobre sua atividade profissional.

Apesar de manter uma postura discreta, Indi reúne mais de 25 mil seguidores nas redes sociais, onde compartilha registros de viagens, encontros com amigos e participações em eventos, como camarotes de Carnaval e partidas da Copa do Mundo.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

fred bruno

cultura

celebridades

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Belém recebe espetáculo de Capoeira Angola com ingressos gratuitos; veja como garantir entrada

A montagem será realizada no dia 14 de agosto no Margarida Schivasappa

28.07.26 13h17

DESABAFO

VÍDEO: Erika Januza quebra silêncio sobre término com Arlindinho: 'Depois da lama que me colocaram'

O pronunciamento ocorre dias após a repercussão de imagens do pagodeiro saindo de uma casa de swing

28.07.26 12h33

CULTURA

Modelo paraense Maria Carolina inicia temporada de trabalhos em Londres

Ela chegou na última quinta-feira (23) e poderá expandir a atuação para Espanha e Alemanha durante o segundo semestre

28.07.26 12h10

POLÊMICA

Após repercussão por conotação sexual em vídeo com o filho, Zé Felipe pede desculpas; entenda

O cantor se explicou e afirmou que a gravação mostrava um momento do cotidiano

28.07.26 10h11

MAIS LIDAS EM CULTURA

PROPOSTA

Nora de Andressa Urach com 'duas vaginas' recebe convite para campanha de absorvente

Maya Braga falou sobre suposta campanha que relacionava sua condição íntima rara ao conceito de “absorção dupla” do produto

28.07.26 23h40

'AÇAÍ DE VERDADE'

VÍDEO: cantor Matheus Fernandes 'farma aura' ao comer peixe com açaí no Pará

Artista cearense aproveitou shows no Pará para experimentar peixe com açaí e entrou na trend de 'farmar aura'

28.07.26 21h39

NOVELA

VÍDEO: Personagem de Flávia Alessandra usa gíria paraense pela segunda vez em 'Quem Ama Cuida'

Atriz repetiu a expressão "égua" em cena da noverla e uso da gíria voltou a repercutir entre os paraenses

24.07.26 21h50

MISS BRASIL

Miss Universe Brasil: Maria Gabriela encerra reinado com vestido inspirado em 'A Última Ceia'

A escolha deu continuidade ao simbolismo religioso que marcou seu reinado, iniciado com o traje típico inspirado em Nossa Senhora Aparecida no Miss Universo 2025

27.07.26 9h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda