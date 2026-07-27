Saiba quem é Indi Lunar, mãe do segundo filho de Fred Bruno

O anúncio de que Fred Bruno será pai pela segunda vez também despertou a curiosidade dos seguidores sobre a identidade da companheira do influenciador. A gravidez foi revelada pelo apresentador no último domingo (26), quando ele apresentou Ingrid Lunardi, conhecida como Indi Lunar, e explicou que ela prefere manter a vida pessoal longe da exposição.

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"Ela se chama Indi, não é uma pessoa pública, é bem reservada, não tem uma vida pública e obviamente esse desejo dela vai continuar sendo respeitado", afirmou Fred.

Fred já é pai de Cris, de cinco anos, fruto do antigo relacionamento com a influenciadora Bianca Andrade, a Boca Rosa.

O apresentador também revelou que o casal já realizou um chá revelação ao lado de familiares e amigos.

Conheça Indi Lunar

Natural do Espírito Santo, Indi Lunar tem 30 anos e trabalhou por cerca de quatro anos como chefe de gabinete do então deputado federal Felipe Rigoni (ES), na Câmara dos Deputados, em Brasília.

Ao deixar o cargo, publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais, classificando a mudança como o encerramento de um ciclo. Atualmente, não há informações públicas sobre sua atividade profissional.

Apesar de manter uma postura discreta, Indi reúne mais de 25 mil seguidores nas redes sociais, onde compartilha registros de viagens, encontros com amigos e participações em eventos, como camarotes de Carnaval e partidas da Copa do Mundo.