Gaby Amarantos faz participação especial na Aparelhagem Tupinambá e relembra sucessos

O público que acompanhava o show da Aparelhagem Tupinambá, em Marudá, no nordeste do Pará, teve uma participação especial no último domingo (26). Gaby Amarantos subiu ao palco como convidada da noite e relembrou sucessos que marcaram o início da carreira, entre eles "Não Vou Te Deixar", colocando o público para cantar e dançar ao som do tecnobrega.

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Após a apresentação no litoral paraense, a cantora concentra os preparativos para os próximos compromissos da agenda. No dia 5 de agosto, ela realiza mais uma edição do Xarque da Gaby, tradicional festa de aniversário que, neste ano, terá como tema o Ver-o-Peso.