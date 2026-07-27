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Gaby Amarantos faz participação especial na Aparelhagem Tupinambá e relembra sucessos

O show ocorreu em Marudá no último domingo (26)

Amanda Martins

27 de julho de 2026 às 09:30

Gaby Amarantos colocou o público para cantar e dançar durante apresentação em Marudá

Gaby Amarantos colocou o público para cantar e dançar durante apresentação em Marudá ( Foto: Diego Feitosa / Especial O Liberal )

O público que acompanhava o show da Aparelhagem Tupinambá, em Marudá, no nordeste do Pará, teve uma participação especial no último domingo (26). Gaby Amarantos subiu ao palco como convidada da noite e relembrou sucessos que marcaram o início da carreira, entre eles "Não Vou Te Deixar", colocando o público para cantar e dançar ao som do tecnobrega.

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Após a apresentação no litoral paraense, a cantora concentra os preparativos para os próximos compromissos da agenda. No dia 5 de agosto, ela realiza mais uma edição do Xarque da Gaby, tradicional festa de aniversário que, neste ano, terá como tema o Ver-o-Peso.

Já em 7 de agosto, Gaby celebra, em São Paulo, o primeiro ano do álbum "Rock Doido", em um evento dedicado ao projeto.

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