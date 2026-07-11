VÍDEO: Gaby Amarantos lança versão acústica de 'Carregador de Aparelhagem' gravada no Ver-o-Peso

A cantora paraense Gaby Amarantos lançou neste sábado (11) o primeiro videoclipe do projeto "Rock Light", uma versão acústica e ao vivo de dois hits. Gravado no Ver-o-Peso, em Belém, o vídeo apresenta novas versões de "Carregador de Aparelhagem" e "Ex Mai Love", tendo como cenário um dos cartões-postais mais conhecidos da capital paraense.

O projeto é um desdobramento do álbum "Rock Doido", mas aposta em uma proposta mais intimista, com arranjos acústicos e interpretações ao vivo. Segundo Gaby, um novo videoclipe será lançado todos os sábados de julho em seu canal no YouTube, sempre com releituras de diferentes faixas.

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Além da cantora, participam das gravações os músicos Félix Robatto, Gleydson Freitas e Bruno Benitez, responsáveis pelos instrumentais. A produção é assinada pelo Altar Sonoro.

As imagens foram gravadas tendo o Mercado do Ver-o-Peso e a Baía do Guajará como pano de fundo. Neste ano, o tradicional mercado também será o tema da edição de 2026 do Xarque da Gaby, projeto cultural idealizado pela cantora que valoriza a música e a identidade amazônica.

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