Xarque da Gaby completa cinco anos com festa que reúne música, cultura e gastronomia Christian Emanoel 09.07.26 8h00 Inauguração de novo espaço dedicado à saúde (Foto: Divulgação) Festa A Raízo Estratégia será responsável, pelo segundo ano consecutivo, da organização do Xarque da Gaby. Em sua terceira edição, o evento idealizado pela cantora paraense Gaby Amarantos acontece no dia 5 de agosto e promete reunir música, cultura e gastronomia em uma grande celebração das tradições amazônicas. Celebração O Banco da Amazônia celebra 84 anos nesta quinta-feira, dia 9 de julho. A programação inclui a exposição “Povos Amazônicos não morrem, viram semente” e a apresentação do Projeto Dois Rios, com Luê , Junior Soares e participação especial de Ronaldo Silva. Tudo lá no Centro Cultural, na Avenida Presidente Vargas. Bem-estar O Conselho da Mulher Empresária da Associação Comercial do Pará (CME/ACP) reuniu empresárias e empreendedoras no CME Wellness Day, em Belém. O encontro promoveu uma manhã voltada ao autocuidado, ao bem-estar e à troca de experiências, reforçando a importância do equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Arte O Serviço Social da Indústria (SESI Pará) está com inscrições abertas para o edital “Palco Criativo SESI – Ocupação Artística do Teatro do SESI Pará”, iniciativa que vai selecionar 11 propostas culturais para integrar a programação do projeto Circuito SESI Pará Criativo. As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 10 de julho. Gastronomia A Casa do Saulo, comandada pelo chef Saulo Jennings, conquistou a 30ª colocação no ranking dos 100 Melhores Restaurantes do Brasil 2026, elaborado pela revista Exame. A lista reúne casas de diferentes regiões do país e é considerada um dos principais levantamentos da gastronomia nacional. Casamento (Foto: CF Stúdio) Casamento de Raphael Zahluth e Paula Tavares (Foto: CF Stúdio) Raphael Zahluth e Paula Tavares se casaram em uma belíssima cerimônia em Belém. A coquetelaria foi de Armando Costa. 15 anos (Foto: CasalMarques Fotografia) 15 anos de Maria Clara Simões (Foto: CasalMarques Fotografia) Maria Clara Simões ganhou uma linda festa de 15 anos em Belém. Na foto, ela ao lado do irmão Lucas e dos pais Angélica e Fabio. O cerimonial foi de Paula Koury Eventos. Aniversário (Foto: Ubirajara Bacelar) Aniversário de Eduardo e Ricardo (Foto: Ubirajara Bacelar) O casal Ângelo e Bruna comemoraram o aniversário de 5 e 10 anos dos filhos Eduardo e Ricardo com festa temática da Copa, em Belém Inauguração Inauguração de novo espaço dedicado à saúde (Foto: Divulgação) As cirurgiãs dentistas Andréa Fontany, Emily Silva e Marina Ricini inauguraram novo espaço dedicado à saúde e o compromisso em transformar vidas. Audiovisual O roteirista Guilherme Gonzalez (Foto: Divulgação) O roteirista Guilherme Gonzalez desenvolve nova série ambientada no Pará. Ela será baseada na Operação Prato, sobre fenômenos ufológicos em Colares. Moda O modelo Antonhy Magri (Foto: Albert Fiz) O modelo Antonhy Magri brilhou em ensaio fotográfico na capital paraense. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave colunas Christian Emanoel COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Christian Emanoel . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM CHRISTIAN EMANOEL Christian Emanoel Xarque da Gaby completa cinco anos com festa que reúne música, cultura e gastronomia 09.07.26 8h00 Christian Emanoel Espetáculo 'Os Mambembes' desembarca em Belém para apresentações no Theatro da Paz 02.07.26 8h00 Christian Emanoel Grupo Liberal celebra o Dia do Mídia com grande festa para profissionais da área 25.06.26 9h00 Christian Emanoel Fundação Cultural do Pará entrega obras de autores paraenses à Biblioteca Pública no Pará A ação integrou a comemoração pelos 33 anos da Biblioteca 22.06.26 19h00