Xarque da Gaby completa cinco anos com festa que reúne música, cultura e gastronomia

Festa

A Raízo Estratégia será responsável, pelo segundo ano consecutivo, da organização do Xarque da Gaby. Em sua terceira edição, o evento idealizado pela cantora paraense Gaby Amarantos acontece no dia 5 de agosto e promete reunir música, cultura e gastronomia em uma grande celebração das tradições amazônicas.

Celebração

O Banco da Amazônia celebra 84 anos nesta quinta-feira, dia 9 de julho. A programação inclui a exposição “Povos Amazônicos não morrem, viram semente” e a apresentação do Projeto Dois Rios, com Luê , Junior Soares e participação especial de Ronaldo Silva. Tudo lá no Centro Cultural, na Avenida Presidente Vargas.

Bem-estar

O Conselho da Mulher Empresária da Associação Comercial do Pará (CME/ACP) reuniu empresárias e empreendedoras no CME Wellness Day, em Belém. O encontro promoveu uma manhã voltada ao autocuidado, ao bem-estar e à troca de experiências, reforçando a importância do equilíbrio entre a vida profissional e pessoal.

Arte

O Serviço Social da Indústria (SESI Pará) está com inscrições abertas para o edital “Palco Criativo SESI – Ocupação Artística do Teatro do SESI Pará”, iniciativa que vai selecionar 11 propostas culturais para integrar a programação do projeto Circuito SESI Pará Criativo. As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 10 de julho.

Gastronomia

A Casa do Saulo, comandada pelo chef Saulo Jennings, conquistou a 30ª colocação no ranking dos 100 Melhores Restaurantes do Brasil 2026, elaborado pela revista Exame. A lista reúne casas de diferentes regiões do país e é considerada um dos principais levantamentos da gastronomia nacional.

Casamento (Foto: CF Stúdio)

Casamento de Raphael Zahluth e Paula Tavares (Foto: CF Stúdio)

Raphael Zahluth e Paula Tavares se casaram em uma belíssima cerimônia em Belém. A coquetelaria foi de Armando Costa.

15 anos (Foto: CasalMarques Fotografia)

15 anos de Maria Clara Simões (Foto: CasalMarques Fotografia)

Maria Clara Simões ganhou uma linda festa de 15 anos em Belém. Na foto, ela ao lado do irmão Lucas e dos pais Angélica e Fabio. O cerimonial foi de Paula Koury Eventos.

Aniversário (Foto: Ubirajara Bacelar)

Aniversário de Eduardo e Ricardo (Foto: Ubirajara Bacelar)

O casal Ângelo e Bruna comemoraram o aniversário de 5 e 10 anos dos filhos Eduardo e Ricardo com festa temática da Copa, em Belém

Inauguração

Inauguração de novo espaço dedicado à saúde (Foto: Divulgação)

As cirurgiãs dentistas Andréa Fontany, Emily Silva e Marina Ricini inauguraram novo espaço dedicado à saúde e o compromisso em transformar vidas.

Audiovisual

O roteirista Guilherme Gonzalez (Foto: Divulgação)

O roteirista Guilherme Gonzalez desenvolve nova série ambientada no Pará. Ela será baseada na Operação Prato, sobre fenômenos ufológicos em Colares.

Moda

O modelo Antonhy Magri (Foto: Albert Fiz)

O modelo Antonhy Magri brilhou em ensaio fotográfico na capital paraense.