Grupo Liberal celebra o Dia do Mídia com grande festa para profissionais da área

Dia do Mídia-I

Uma grande festa promovida pelo Grupo Liberal vai comemorar hoje (25) o Dia do Mídia, na sede do jornal O Liberal. A produção do evento promete muitas surpresas aos convidados. O buffet exclusivo será assinado pela Casa do Saulo. A coquetelaria será dos Drinks Marks e a cenografia da Escola de Teatro Tiago de Pinho. A coordenação é de Meg Martins.

Dia do Mídia-II

A festa será uma grande imersão nos 80 anos da TV Liberal e 50 anos da TV Liberal em forma de um espetáculo musical. E tudo que aconteceu no mundo durante esse período. Haverá também uma visita surpresa dentro da sede do Jornal O Liberal. A festa do Dia do Mídia é uma homenagem aos profissionais do Marketing, Publicidade e Propaganda que são parceiros do grupo.

Dança Inclusiva

A Companhia Do Nosso Jeito, uma das principais referências da dança em cadeiras de rodas e inclusiva no Pará, apresenta no domingo (28), o espetáculo “Amigos do Nosso Jeito”. Treze companhias estarão no palco do Teatro Waldemar Henrique, a partir das 19 horas, com vários estilos de dança.

Espetáculo

Estudantes sobem ao palco do Teatro Waldemar Henrique amanhã (26) às 18h, com o espetáculo “Diversidade Cultural”. Com entrada gratuita, a montagem reúne música, teatro e dança. A apresentação é promovida pelo projeto Música na Escola, idealizado pelo sociólogo e mestre em Ciência Política John Souza.

Agentes Culturais

A Vale, por meio do Instituto Cultural Vale, lançou o curso online “Formação de Agentes Culturais”, com acesso gratuito. Os participantes aprendem tudo sobre a Lei Rouanet, da elaboração do projeto à prestação de contas. O conteúdo estará disponível em https://institutoculturalvale.org/

Bodas de Estanho

Bodas de Estanho (Foto: Silas Coelho)

A influenciadora paraense Kamilla Salgado e o DJ Elieser Ambrósio comemoram 10 anos de casamento com festa em resort de Punta Cana, no mar do Caribe.

Casamento

Casamento (Foto: CasalMarques Fotografia)

Marcelo e Allana Gouvêa se casaram em uma linda cerimônia na Igreja Nossa Senhora do Carmo, em Belém. A coquetelaria foi de Jane Tuñas.

Wedding

Wedding (Foto: Ubirajara Bacelar)

Júnior Assis e Carla Medeiros oficializam a união neste sábado, dia 27 de junho, na capital paraense.

Sucesso

Sucesso (Foto: João Agapito)

André Leal Moreira comandou o lançamento da Casa Liv, mostra de arquitetura, design, arte e gastronomia que promete movimentar Belém. Na foto, ele e família.

Lançamento

Lançamento (Foto: João Agapito)

Foi um sucesso a festa de lançamento da Casa Liv, no Metropolitan Tower, na capital paraense. O buffet foi da Chef Roberta Yamada.

Aniversário

Aniversário (Foto: Christian Emanoel)

Os jornalistas João Jadson e Priscilla Castro, apresentadores da TV Liberal, festejaram aniversário e ganharam homenagem dos colegas na emissora.

Internacional

Cantora paraense Keila Gentil (Foto: Felipe Amaral)

A cantora paraense Keila Gentil está participando da Semana de Ação Climática em Londres, Inglaterra. Ela fará quatro apresentações do evento.