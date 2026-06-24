Grupo Liberal celebra o Dia do Mídia com grande festa para profissionais da área Christian Emanoel 24.06.26 13h57 Cantora paraense Keila Gentil (Foto: Felipe Amaral) Dia do Mídia-I Uma grande festa promovida pelo Grupo Liberal vai comemorar hoje (25) o Dia do Mídia, na sede do jornal O Liberal. A produção do evento promete muitas surpresas aos convidados. O buffet exclusivo será assinado pela Casa do Saulo. A coquetelaria será dos Drinks Marks e a cenografia da Escola de Teatro Tiago de Pinho. A coordenação é de Meg Martins. Dia do Mídia-II A festa será uma grande imersão nos 80 anos da TV Liberal e 50 anos da TV Liberal em forma de um espetáculo musical. E tudo que aconteceu no mundo durante esse período. Haverá também uma visita surpresa dentro da sede do Jornal O Liberal. A festa do Dia do Mídia é uma homenagem aos profissionais do Marketing, Publicidade e Propaganda que são parceiros do grupo. Dança Inclusiva A Companhia Do Nosso Jeito, uma das principais referências da dança em cadeiras de rodas e inclusiva no Pará, apresenta no domingo (28), o espetáculo “Amigos do Nosso Jeito”. Treze companhias estarão no palco do Teatro Waldemar Henrique, a partir das 19 horas, com vários estilos de dança. Espetáculo Estudantes sobem ao palco do Teatro Waldemar Henrique amanhã (26) às 18h, com o espetáculo “Diversidade Cultural”. Com entrada gratuita, a montagem reúne música, teatro e dança. A apresentação é promovida pelo projeto Música na Escola, idealizado pelo sociólogo e mestre em Ciência Política John Souza. Agentes Culturais A Vale, por meio do Instituto Cultural Vale, lançou o curso online “Formação de Agentes Culturais”, com acesso gratuito. Os participantes aprendem tudo sobre a Lei Rouanet, da elaboração do projeto à prestação de contas. O conteúdo estará disponível em https://institutoculturalvale.org/ Bodas de Estanho Bodas de Estanho (Foto: Silas Coelho) A influenciadora paraense Kamilla Salgado e o DJ Elieser Ambrósio comemoram 10 anos de casamento com festa em resort de Punta Cana, no mar do Caribe. Casamento Casamento (Foto: CasalMarques Fotografia) Marcelo e Allana Gouvêa se casaram em uma linda cerimônia na Igreja Nossa Senhora do Carmo, em Belém. A coquetelaria foi de Jane Tuñas. Wedding Wedding (Foto: Ubirajara Bacelar) Júnior Assis e Carla Medeiros oficializam a união neste sábado, dia 27 de junho, na capital paraense. Sucesso Sucesso (Foto: João Agapito) André Leal Moreira comandou o lançamento da Casa Liv, mostra de arquitetura, design, arte e gastronomia que promete movimentar Belém. Na foto, ele e família. Lançamento Lançamento (Foto: João Agapito) Foi um sucesso a festa de lançamento da Casa Liv, no Metropolitan Tower, na capital paraense. O buffet foi da Chef Roberta Yamada. Aniversário Aniversário (Foto: Christian Emanoel) Os jornalistas João Jadson e Priscilla Castro, apresentadores da TV Liberal, festejaram aniversário e ganharam homenagem dos colegas na emissora. Internacional Cantora paraense Keila Gentil (Foto: Felipe Amaral) A cantora paraense Keila Gentil está participando da Semana de Ação Climática em Londres, Inglaterra. Ela fará quatro apresentações do evento. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave colunas Christian Emanoel COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Christian Emanoel . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM CHRISTIAN EMANOEL Christian Emanoel Grupo Liberal celebra o Dia do Mídia com grande festa para profissionais da área 24.06.26 13h57 Christian Emanoel Fundação Cultural do Pará entrega obras de autores paraenses à Biblioteca Pública no Pará A ação integrou a comemoração pelos 33 anos da Biblioteca 22.06.26 19h00 CHRISTIAN EMANOEL Festival Lambateria será realizada na sexta-feira que antecede o Círio em 2026 17.06.26 8h00 CHRISTIAN EMANOEL Belém foi escolhida como Melhor Experiência de Turismo Gastronômico em premiação 10.06.26 9h42