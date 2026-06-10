Belém foi escolhida como Melhor Experiência de Turismo Gastronômico em premiação

Gastronomia-I

Belém foi escolhida como Melhor Experiência de Turismo Gastronômico pelo prêmio da revista Prazeres da Mesa. O evento foi realizado no Memorial da América Latina, em São Paulo. A capital paraense se destacou entre representantes de todo Brasil. Foram 46mil votos únicos online na premiação.

Gastronomia-II

O Chef Saulo Jennings recebeu uma premiação de Melhor Conjunto da Obra, escolhido pelo editorial da revista e do prêmio Prazeres da Mesa. O Chef Tiago Castanho também estava no evento como melhor restaurante de Frutos do Mar, estabelecimento que ele comanda em São Paulo.

Lazer

O Festival Vamos Passear – Movimento que Transforma volta a Belém. Será a quinta etapa do ano, no dia 21 de junho, mais uma vez no Portal da Amazônia. Um convite para investir na saúde, com lazer e bem-estar para todas as idades. No ano passado, a capital paraense contou com 2.255 pessoas no evento.

Dia dos Namorados

Nesta sexta-feira, 12 de junho, a Assembléia Paraense vai comemorar o Dia dos Namorados com o evento “APaixonados do Deck”, a partir das 19h, no Deck 360º (Sede Campestre). Entre as atrações musicais estão Pedrinho Cavalléro e Maca Maneschy, Elvis da Amazônia e o DJ Fernando Azevedo.

Torcida

Além das apresentações culturais e dos concursos juninos, o Arraial de Todos os Santos 2026 também será espaço para a torcida brasileira. Durante o período da programação, a Fundação Cultural do Pará (FCP) realizará a transmissão dos jogos da Seleção Brasileira na área dos Folguedos Juninos.

Pararraia

(Reprodução/Instagram)

O DJ Alok promete inovar no Festival Parárraiá com o maior espetáculo de drones já apresentado nos shows deles em Belém. Imperdível!

Festival

(Divulgação)

Isis Damasceno se divertiu no show de Xand Avião no festival Parárraia, no Mangueirão, em Belém.

Simpatia

(Divulgação)

Rayana Corrêa esbanjou simpatia no show de Zé Vaqueiro na segunda noite do Parárraiá.

Animação

(Divulgação)

Amanda Mendes curtiu o show do cantor Leo Foguete no maior São João da Amazônia, o Festival Parárraiá.

Sucesso

A influenciadora paraense Vanessa Cardoso fez sucesso no São João da Thay, em Imperatriz, no Maranhão. Ela é de Marabá, sudeste do Estado.

Prêmio

(Divulgação)

O Chef paraense Saulo Jennings teve o conjunto da obra reconhecido pelo Prêmio Prazeres da Mesa, em São Paulo.