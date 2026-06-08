Influenciadoras vão gravar conteúdos em Belém

Círio 2026

A Casa de Cultura É Círio Outra Vez recebe até o dia 12 de junho a programação temática “As narrativas de fé: vozes, sabores e culturas do Círio de Nazaré”, reunindo experiências gratuitas que convidam o público a mergulhar nas histórias, memórias e manifestações culturais de uma das maiores celebrações religiosas do mundo.

Documentário-I

O Rock in Rio e o The Town lançaram no Multishow "Amazônia Live - O Documentário". A produção inédita revisita a trajetória da iniciativa criada pelos festivais para virar os holofotes do mundo para a Amazônia em um chamado pela necessidade de manter a floresta em pé, proteger seus povos originários e contribuir para o desafio global de reduzir as emissões de carbono.

Documentário-II

O conteúdo reúne depoimentos exclusivos de Mariah Carey e as divas paraenses - Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara, que participaram do especial de TV no Rio Guamá assim como Ivete Sangalo e os artistas do Grande Encontro Por Um Mundo Melhor, no Mangueirão, revelando os bastidores dessa jornada.

Exposição

A exposição Amazônidas, promovida pelo Instituto Mulheres Artistas da Amazônia e com a participação de 17 artistas, foi prorrogada até 30 de junho. A mostra valoriza a arte e a identidade amazônica. As obras podem ser vistas no Centro Cultural da Justiça Eleitoral, na Rua João Diogo, nº 254, bairro da Cidade Velha, Belém.

Turismo

Com uma grade de peso, que incluiu grandes nomes da música nacional e manifestações folclóricas locais, o Arraial do Caeté, em Bragança, atraiu milhares de visitantes a Bragança, no Nordeste paraense, no último fim de semana. O evento teve o apoio da Equatorial.

São João da Amazônia

O casal Helder e Daniela Barbalho prestigiou a noite de abertura da 3ª edição do Parárraiá 2026, no estacionamento do Mangueirão, em Belém. (Foto: Christian Emanoel)

Bastidores

A cantora Mari Fernandes foi uma das atrações do Parárraiá 2026. Na foto, ela ao lado do colunista de O Liberal/Ananindeua, Jeferson Hoenisch. (Foto: Christian Emanoel)

Arraiá

O casal Marcelo e Danuzia Borges curtiu o show de Henrique & Juliano no primeiro fim de semana do festival Parárraiá 2026. (Foto: Christian Emanoel)

Beleza

A influenciadora paraense Eduarda Santana vai receber a visita de Camila Coelho em Belém. As duas vão gravar conteúdos na capital paraense. (Foto: Divulgação)

Aniversário

O ator e produtor cultural Emanoel Freitas celebra a chegada dos 51 anos em uma das melhores fases de sua vida pessoal e profissional. (Foto: Divulgação)

Wedding

Elder e Érika escolheram a Ilha de Mosqueiro para o ensaio de Pré-Wedding. O casamento será no mês de setembro, em Belém. (Foto: Rômulo Silva)