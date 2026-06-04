Parárraia: Henrique e Juliano é um dos shows mais aguardados

Patrimônio

O Parque da Cidade de Belém recebeu o título de patrimônio cultural de natureza material e imaterial do Estado do Pará. A lei foi sancionada pela governadora Hanna Gassan. Maior intervenção urbanística de Belém dos últimos 100 anos, o espaço foi construído para a Conferência das Partes da Organização das Nações Unidas (COP 30).

Ópera

A Cia de Dança Ana Unger apresenta, nos dias 10 e 11 de junho, às 20h, o espetáculo Motirô, no Festival de Ópera do Theatro da Paz. A música fica por conta da OSTP, com regência de Laura Gentille e o Coral Carlos Gomes. Os cenários virtuais são de Roberta Carvalho.

Figurinhas

No mês de abertura da Copa do Mundo de Futebol, o Centro Cultural Banco da Amazônia passa a integrar o roteiro dos torcedores e colecionadores em Belém com uma programação gratuita de troca de figurinhas aos sábados de junho. O horário é de 10h às 14h, na Avenida Presidente Vargas, nº 800, bairro da Campina, em Belém.

Festa Junina

Neste sábado, dia 6 de junho, a Quadrilha Explosão Junina do Vale Azul realiza o espetáculo "Quadrilhão de Rua", uma experiência cultural gratuita que une quadrilha junina, teatro de rua, música e brincadeiras populares em três bairros de Belém: Condor, Jurunas e Tenoné.

Circular

O Circular Campina Cidade Velha chega à sua 61ª edição neste domingo, 7 de junho, ocupando os bairros da Cidade Velha, Campina e Reduto. Serão 44 espaços culturais abertos, entre institucionais, independentes e roteiros a pé. A programação inclui exposições, shows, oficinas, feiras criativas e experiências gastronômicas.

15 anos

Sophia Jacob ganhou uma linda festa de 15 anos em Belém. Na foto, ela está ao lado dos pais, Tiago e Glenda, e dos irmãos, Theo e Kael. (Foto: Nossa Rotina Fotos)

Aniversário

A influenciadora Jéssica Castro festejou aniversário com festa íntima em São Paulo. (Foto: Divulgação)

Arraiá

Thays Sintra está nos preparativos para o mega Arraiá que ela comanda no dia 25 de junho, em Belém. (Foto: Divulgação)

Festival

O Parárraia começa nesta sexta-feira, dia 5, no Mangueirão. Um dos shows mais aguardados é o da dupla Henrique & Juliano. (Foto: Divulgação)

Arte

A mostra Trajetórias – Arte Contemporânea Paraense reúne 130 obras da coleção de Eduardo Vasconcelos no CCBA. A curadoria é de Vânia Leal. (Foto: Divulgação)

Internacional

A advogada Katia Reale curtiu temporada de férias na Europa. Na foto, ela com as amigas Michele, Pâmela e Linda em Londres, na Inglaterra. (Foto: Divulgação)