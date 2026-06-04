Parárraia: Henrique e Juliano é um dos shows mais aguardados Christian Emanoel 04.06.26 13h40 () Patrimônio O Parque da Cidade de Belém recebeu o título de patrimônio cultural de natureza material e imaterial do Estado do Pará. A lei foi sancionada pela governadora Hanna Gassan. Maior intervenção urbanística de Belém dos últimos 100 anos, o espaço foi construído para a Conferência das Partes da Organização das Nações Unidas (COP 30). Ópera A Cia de Dança Ana Unger apresenta, nos dias 10 e 11 de junho, às 20h, o espetáculo Motirô, no Festival de Ópera do Theatro da Paz. A música fica por conta da OSTP, com regência de Laura Gentille e o Coral Carlos Gomes. Os cenários virtuais são de Roberta Carvalho. Figurinhas No mês de abertura da Copa do Mundo de Futebol, o Centro Cultural Banco da Amazônia passa a integrar o roteiro dos torcedores e colecionadores em Belém com uma programação gratuita de troca de figurinhas aos sábados de junho. O horário é de 10h às 14h, na Avenida Presidente Vargas, nº 800, bairro da Campina, em Belém. Festa Junina Neste sábado, dia 6 de junho, a Quadrilha Explosão Junina do Vale Azul realiza o espetáculo "Quadrilhão de Rua", uma experiência cultural gratuita que une quadrilha junina, teatro de rua, música e brincadeiras populares em três bairros de Belém: Condor, Jurunas e Tenoné. Circular O Circular Campina Cidade Velha chega à sua 61ª edição neste domingo, 7 de junho, ocupando os bairros da Cidade Velha, Campina e Reduto. Serão 44 espaços culturais abertos, entre institucionais, independentes e roteiros a pé. A programação inclui exposições, shows, oficinas, feiras criativas e experiências gastronômicas. 15 anos Sophia Jacob ganhou uma linda festa de 15 anos em Belém. Na foto, ela está ao lado dos pais, Tiago e Glenda, e dos irmãos, Theo e Kael. (Foto: Nossa Rotina Fotos) Aniversário A influenciadora Jéssica Castro festejou aniversário com festa íntima em São Paulo. (Foto: Divulgação) Arraiá Thays Sintra está nos preparativos para o mega Arraiá que ela comanda no dia 25 de junho, em Belém. (Foto: Divulgação) Festival O Parárraia começa nesta sexta-feira, dia 5, no Mangueirão. Um dos shows mais aguardados é o da dupla Henrique & Juliano. (Foto: Divulgação) Arte A mostra Trajetórias – Arte Contemporânea Paraense reúne 130 obras da coleção de Eduardo Vasconcelos no CCBA. A curadoria é de Vânia Leal. (Foto: Divulgação) Internacional A advogada Katia Reale curtiu temporada de férias na Europa. Na foto, ela com as amigas Michele, Pâmela e Linda em Londres, na Inglaterra. (Foto: Divulgação) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave colunas christian emanoel COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Christian Emanoel . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM CHRISTIAN EMANOEL Christian Emanoel Cultura paraense é destque em evento no Rio de Janeiro 28.05.26 14h03 CHRISTIAN EMANOEL TV Liberal grava especial 'Sons do Pará' 25.05.26 8h00 CHRISTIAN EMANOEL Casamento de Ronaldo Maiorana Jr e Isadora Rettelbusch emociona convidados 19.06.25 11h37 PARTICIPANTE PARAENSE Paraense estará no reality de Gastronomia da TV Globo 'Chef de Alto Nível' Novo reality show estreia em 15 de julho sob o comando de Ana Maria Braga; saiba quem é a paraense que estará entre os participantes 19.06.25 7h00