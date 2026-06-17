Festival Lambateria será realizada na sexta-feira que antecede o Círio em 2026 Christian Emanoel 17.06.26 8h00 Lambateria Mantendo a tradição, a oitava edição do Festival Lambateria será realizada na sexta-feira que antecede o Círio, este ano, no dia 09 de outubro de 2026. O Festival em 2026 conta com patrocínio master da Vale, via lei federal de incentivo à cultura com realização da Lambada Produções, Funarte, Governo do Brasil. Junino As apresentações do Auto Junino, no Núcleo Curro Velho, vinculado à Fundação Cultural do Pará, começam nesta sexta-feira (19), prosseguindo até domingo (21), como parte da programação do Arraial de Todos os Santos. O roteiro do espetáculo é assinado por José Maria Bezerra, responsável pelas músicas e textos dos Autos há quase 20 anos Arraial A Prefeitura de Belém abre oficialmente o Arraial de Belém 2026 reunindo quadrilhas, misses, grupos de carimbó, parafolclóricos, bois-bumbás e, pela primeira vez, o Festival de Toadas de Belém. As apresentações acontecem na Praça Dorothy Stang e na Praça Waldemar Henrique. Exposição “Na Paisagem das Coisas” é o tema da exposição em cartaz até 28 de junho no Hall do Complexo de Eventos da AP (sede campestre). A mostra é composta por obras de quatro jovens artistas atuantes na cidade de Belém: Beatriz Melo, Emily Guimarães, Igor Oliveira e Samantha Salazar. A curadoria é de Cristina Viviani. Acervo A exposição do Projeto 50+50 , que segue até amanhã (19) em Brasília, traz ao público uma imersão documental detalhada sobre a Amazônia. Quem visitar o Complexo da Câmara dos Deputados nesta semana poderá conferir painéis fotográficos históricos, mapas interativos e o lançamento de uma plataforma digital. Formatura (Foto: Divulgação) Isabela Vasconcelos comemora a formatura em Medicina pelo Cesupa com festa entre amigos e familiares neste sábado (20) em Belém. Ela é filha de Ana Paula e Fabrizio Vasconcelos. Casamento (Foto: Naviar Fotografia) Sandro Dias Gomes e Lorena Cristina de Araújo Gomes se casaram em uma linda cerimônia na Igreja da Trindade, em Belém. Wedding (Foto: Rômulo Silva) Marco Antonio Pereira e Renata Santos oficializaram a união em uma belíssima celebração na Igreja de Santo Alexandre, em Belém. Novela (Foto: Bruno Rafael) A atriz Sofia Paes é a protagonista da primeira novela vertical da Amazônia “A Herdeira do Veropa”, que pode ser vista no Instagram. Sucesso (Foto: Divulgação) Igor Marques vem se destacando como um dos jurados de concursos de quadrilhas juninas mais requisitados do Estado. Aparelhagem (Foto: Divulgação) Depois do encontro no palco do Parárraiá, os DJs Alok e Elison prometem novas parcerias que vão colocar todo mundo para dançar. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave colunas christian emanoel COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Christian Emanoel . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM CHRISTIAN EMANOEL CHRISTIAN EMANOEL Festival Lambateria será realizada na sexta-feira que antecede o Círio em 2026 17.06.26 8h00 CHRISTIAN EMANOEL Belém foi escolhida como Melhor Experiência de Turismo Gastronômico em premiação 10.06.26 9h42 Christian Emanoel Influenciadoras vão gravar conteúdos em Belém 08.06.26 14h21 Christian Emanoel Parárraia: Henrique e Juliano é um dos shows mais aguardados 04.06.26 13h40