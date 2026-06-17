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CHRISTIAN EMANOEL

CHRISTIAN EMANOEL

Formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Pará (UFPA), atualmente é Chefe de Reportagem da TV Liberal e colunista do jornal O Liberal. Também assina o Blog que leva seu nome. | christianemanoel@gmail.com

Festival Lambateria será realizada na sexta-feira que antecede o Círio em 2026

Christian Emanoel

Lambateria

Mantendo a tradição, a oitava edição do Festival Lambateria será realizada na sexta-feira que antecede o Círio, este ano, no dia 09 de outubro de 2026. O Festival em 2026 conta com patrocínio master da Vale, via lei federal de incentivo à cultura com realização da Lambada Produções, Funarte, Governo do Brasil.

Junino

As apresentações do Auto Junino, no Núcleo Curro Velho, vinculado à Fundação Cultural do Pará, começam nesta sexta-feira (19), prosseguindo até domingo (21), como parte da programação do Arraial de Todos os Santos. O roteiro do espetáculo é assinado por José Maria Bezerra, responsável pelas músicas e textos dos Autos há quase 20 anos

Arraial

A Prefeitura de Belém abre oficialmente o Arraial de Belém 2026 reunindo quadrilhas, misses, grupos de carimbó, parafolclóricos, bois-bumbás e, pela primeira vez, o Festival de Toadas de Belém. As apresentações acontecem na Praça Dorothy Stang e na Praça Waldemar Henrique.

Exposição

 “Na Paisagem das Coisas” é o tema da exposição em cartaz até 28 de junho no Hall do Complexo de Eventos da AP (sede campestre). A mostra é composta por obras de quatro jovens artistas atuantes na cidade de Belém: Beatriz Melo, Emily Guimarães, Igor Oliveira e Samantha Salazar. A curadoria é de Cristina Viviani.

Acervo

A exposição do Projeto 50+50 , que segue até amanhã (19) em Brasília,  traz ao público uma imersão documental detalhada sobre a Amazônia. Quem visitar o Complexo da Câmara dos Deputados nesta semana poderá conferir painéis fotográficos históricos, mapas interativos e o lançamento de uma plataforma digital.

Formatura 

image (Foto: Divulgação)

Isabela Vasconcelos comemora a formatura em Medicina pelo Cesupa com festa entre amigos e familiares neste sábado (20) em Belém. Ela é filha de Ana Paula e Fabrizio Vasconcelos.

Casamento

image  (Foto: Naviar Fotografia)

 

 

Sandro Dias Gomes e Lorena Cristina de Araújo Gomes se casaram em uma linda cerimônia na Igreja da Trindade, em Belém.

Wedding

image (Foto: Rômulo Silva)

 

 

 

Marco Antonio Pereira e Renata Santos oficializaram a união em uma belíssima celebração na Igreja de Santo Alexandre, em Belém.

Novela

image (Foto: Bruno Rafael)

 

A atriz Sofia Paes é a protagonista da primeira novela vertical da Amazônia “A Herdeira do Veropa”, que pode ser vista no Instagram.

Sucesso

image (Foto: Divulgação)

Igor Marques vem se destacando como um dos jurados de concursos de quadrilhas juninas mais requisitados do Estado.

Aparelhagem

image  (Foto: Divulgação)

Depois do encontro no palco do Parárraiá, os DJs Alok e Elison prometem novas parcerias que vão colocar todo mundo para dançar.

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