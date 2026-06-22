Fundação Cultural do Pará entrega obras de autores paraenses à Biblioteca Pública no Pará

Vestibular

O Centro Universitário Fibra está com inscrições abertas para o Vestibular 2026.2. A prova será realizada no dia 28 de junho. Neste vestibular, são ofertadas vagas para os cursos de Direito, Administração, Serviço Social, Nutrição, Farmácia, Biomedicina, Enfermagem, Odontologia, Psicologia, Fisioterapia e Medicina Veterinária.

Fotografia

Entre os dias 24 e 29 de junho, a artista plástica e fotógrafa Andréa Noronha participará de mais uma edição da Vivência Marajó, experiência imersiva conduzida pelo renomado fotógrafo paraense Luiz Braga.

Leitura

A Fundação Cultural do Pará (FCP) entregou 400 obras de autores paraenses ao acervo da Biblioteca Pública Municipal Profº Jorge Eron Baía de Sousa, no município de Santa Bárbara do Pará, na Região Metropolitana de Belém. A ação integrou a comemoração pelos 33 anos da Biblioteca Municipal.

Livro

A cidade de Belém, com seus rios, encantados e encontros culturais, ocupa papel central em “Flauta de Bambu” (Editora Rocco), novo livro da escritora paraense Giu Yukari Murakami. No dia 27 de junho, às 16h, ela participa de um encontro com leitores na

Livraria Boiúna na capital paraense.

Dança

A Cia Experimental de Dança Waldete Brito celebra 28 anos de trajetória artística com a estreia de “Mal Branco”, espetáculo inspirado no romance “Ensaio Sobre a Cegueira”, de José Saramago. As sessões serão nos dias 26 e 27 de junho e de 3 a 5 de julho, no Espaço Experimental de Dança Waldete Brito, em Belém

15 anos

15 anos de Valentina (Foto: CasalMarques Fotografia)

Valentina Yamada festejou 15 anos com belíssima festa em Belém. Na foto, ela ao dos pais Yandra Einecke e Ricardo Yamada

Casamento

Casamento de Fábio e Arthur (Foto: CasalMarquesFotografia)

O médico Fábio Venâncio e o enfermeiro Arthur Cruz disseram "sim" ao amor. A união foi realizada no dia 12 de junho, em Belém.

Copa do Mundo

Copa do Mundo (Foto: Divulgação)

O empresário Lucas Thiago Nogueira lançou uma coleção de camisetas inspirada na Copa do Mundo.

Moda

A modelo paraense Talita Nunes (Foto: Débora Almeida)

A modelo paraense Talita Nunes brilhou em editorial de moda na região central de São Paulo. A produção foi da Zero4 Frame.

Comemoração

O casal Alberto Raman e Jessica Castro (Foto: Divulgação)

O casal paraense Alberto Raman e Jessica Castro comemorou em São Paulo a vitória do Brasil de 3 X 0 contra o Haiti.

Homenagem

Conselho Especial de Eventos dos Estados do Pará e Amapá (Foto: Divulgação)

O Conselho Especial de Eventos dos Estados do Pará e Amapá homenageou às Personalidades do Pará e as Mulheres Padrão de 2026. A organização foi do jornalista Péricles Castro