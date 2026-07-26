Paysandu sofre virada do Amazonas em Manaus e perde chance de encostar na liderança da Série C

O Paysandu desperdiçou a oportunidade de se aproximar dos primeiros colocados da Série C ao ser derrotado pelo Amazonas por 2 a 1, na noite deste domingo, no estádio Carlos Zamith, em Manaus. O Papão saiu na frente logo nos primeiros minutos com Lucas Cardoso, mas sofreu a virada com dois gols do uruguaio Nico Schiappacasse, que decidiu o confronto para os donos da casa.

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A equipe bicolor começou em ritmo acelerado e precisou de apenas dois minutos para abrir o placar. Edílson fez boa jogada pela direita e cruzou na medida para Lucas Cardoso, que apareceu entre os defensores para completar para o fundo das redes.

O gol deu tranquilidade ao Paysandu no início da partida, mas o Amazonas reagiu rapidamente. Empurrado pela torcida, o time da casa passou a ocupar mais o campo ofensivo e criou boas oportunidades, principalmente em bolas levantadas na área. A pressão foi recompensada aos 20 minutos, quando Rafael Furlan cruzou da esquerda, Ronaldo desviou de cabeça e Nico Schiappacasse dominou com categoria antes de finalizar sem chances para Marcão, deixando tudo igual.

Depois do empate, o duelo ficou equilibrado. O Paysandu voltou a levar perigo em finalizações de média distância e bolas paradas, enquanto o Amazonas quase virou ainda antes do intervalo, obrigando a defesa bicolor a trabalhar para manter a igualdade.

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Na volta para o segundo tempo, o Papão assumiu uma postura mais ofensiva e passou a pressionar. Edílson desperdiçou uma boa oportunidade e a equipe acumulou escanteios em busca do segundo gol. No entanto, o Amazonas voltou a crescer na partida e encontrou o lance decisivo aos 29 minutos, quando Ronaldo foi derrubado dentro da área. O árbitro marcou pênalti, e Nico Schiappacasse cobrou com tranquilidade para fazer o segundo dele na partida e virar o placar.

Em desvantagem, o Paysandu lançou a equipe ao ataque. O técnico Junior Rochas promoveu mudanças no setor ofensivo, colocando Ítalo, Henrico, Thalyson e Luciano Taboca em campo para aumentar a pressão. Nos minutos finais, o Papão empurrou o adversário para o campo de defesa, explorou cruzamentos e bolas paradas, mas não conseguiu superar a marcação amazonense.

Com o resultado, o Paysandu caiu para a quinta colocação da Série C, com 23 pontos, enquanto o Amazonas subiu para o 11º lugar, chegando aos 20. O próximo compromisso da equipe paraense será diante do Confiança, no dia 10 de agosto, às 20h, no estádio da Curuzu, em Belém.

Ficha Técnica

Data: 26/07/2026

Hora: 20h30

Local: Estádio Carlos Zamith

Árbitro: Anderson Ribeiro Goncalves

Assistentes: Tiago Gomes da Silva e Jordana Pereira Batista

Cartões Amarelos: Nacho Panzariello, Kauan Firmo (Amazonas) Edílson, Pedro Henrique, Marcinho e Juninho (Paysandu)

Amazonas: João Lopes; Marcondes; Nacho Panzariello (Jhonny Lucas), Rafaell Furlan (Ítalo Slva), Ronaldo (Bernardo Daciolo); Rafael Tavares, Alyson (Jonas), Diego Ivo, Kauan Firmo; Nico (Ayder Mena) e Pato.

Técnico: Neto Pajolla

Paysandu: Marcão; Edílson, Pedro Carrerette, Bruno Bispo e Facundo Bonifazi (Luciano Taboca); Pedro Henrique, Caio Mello (Henrico) e Marcinho; Pablo Alcântara (Thalyson), Lucas e Juninho (Ítalo).

Técnico: Junior Rocha