Paysandu sofre virada do Amazonas em Manaus e perde chance de encostar na liderança da Série C Derrota fora de casa interrompe a reação bicolor e faz o Paysandu perder uma posição na tabela da Série C O Liberal 26.07.26 22h47 O Papão teve maior posse de bola na partida, mas não conseguiu usar a vantagem para vencer. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu desperdiçou a oportunidade de se aproximar dos primeiros colocados da Série C ao ser derrotado pelo Amazonas por 2 a 1, na noite deste domingo, no estádio Carlos Zamith, em Manaus. O Papão saiu na frente logo nos primeiros minutos com Lucas Cardoso, mas sofreu a virada com dois gols do uruguaio Nico Schiappacasse, que decidiu o confronto para os donos da casa. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A equipe bicolor começou em ritmo acelerado e precisou de apenas dois minutos para abrir o placar. Edílson fez boa jogada pela direita e cruzou na medida para Lucas Cardoso, que apareceu entre os defensores para completar para o fundo das redes. O gol deu tranquilidade ao Paysandu no início da partida, mas o Amazonas reagiu rapidamente. Empurrado pela torcida, o time da casa passou a ocupar mais o campo ofensivo e criou boas oportunidades, principalmente em bolas levantadas na área. A pressão foi recompensada aos 20 minutos, quando Rafael Furlan cruzou da esquerda, Ronaldo desviou de cabeça e Nico Schiappacasse dominou com categoria antes de finalizar sem chances para Marcão, deixando tudo igual. Depois do empate, o duelo ficou equilibrado. O Paysandu voltou a levar perigo em finalizações de média distância e bolas paradas, enquanto o Amazonas quase virou ainda antes do intervalo, obrigando a defesa bicolor a trabalhar para manter a igualdade. VEJA MAIS Moda streetwear, brechós e futebol: camisas de Remo e Paysandu ganham as ruas de Belém Peças que antes eram usadas apenas nos estádio e nas periferias ganharam espaço na moda urbana, impulsionadas pelo crescimento dos brechós, do colecionismo e da valorização da identidade paraense Pedro Carrerette destaca força mental do Paysandu e mira sequência na Série C Zagueiro valoriza reação na estreia diante do Guarani, diz que equipe ganhou confiança com a virada e garante foco total para o confronto contra o Amazonas, em Manaus Volante do Paysandu, Matheus Vargas sofre infecção no joelho e passa por nova cirurgia Jogador bicolor operou o joelho no fim de junho para reconstrução do LCA e revelou que contraiu uma infecção após o procedimento Na volta para o segundo tempo, o Papão assumiu uma postura mais ofensiva e passou a pressionar. Edílson desperdiçou uma boa oportunidade e a equipe acumulou escanteios em busca do segundo gol. No entanto, o Amazonas voltou a crescer na partida e encontrou o lance decisivo aos 29 minutos, quando Ronaldo foi derrubado dentro da área. O árbitro marcou pênalti, e Nico Schiappacasse cobrou com tranquilidade para fazer o segundo dele na partida e virar o placar. Em desvantagem, o Paysandu lançou a equipe ao ataque. O técnico Junior Rochas promoveu mudanças no setor ofensivo, colocando Ítalo, Henrico, Thalyson e Luciano Taboca em campo para aumentar a pressão. Nos minutos finais, o Papão empurrou o adversário para o campo de defesa, explorou cruzamentos e bolas paradas, mas não conseguiu superar a marcação amazonense. Com o resultado, o Paysandu caiu para a quinta colocação da Série C, com 23 pontos, enquanto o Amazonas subiu para o 11º lugar, chegando aos 20. O próximo compromisso da equipe paraense será diante do Confiança, no dia 10 de agosto, às 20h, no estádio da Curuzu, em Belém. Ficha Técnica Data: 26/07/2026 Hora: 20h30 Local: Estádio Carlos Zamith Árbitro: Anderson Ribeiro Goncalves Assistentes: Tiago Gomes da Silva e Jordana Pereira Batista Cartões Amarelos: Nacho Panzariello, Kauan Firmo (Amazonas) Edílson, Pedro Henrique, Marcinho e Juninho (Paysandu) Amazonas: João Lopes; Marcondes; Nacho Panzariello (Jhonny Lucas), Rafaell Furlan (Ítalo Slva), Ronaldo (Bernardo Daciolo); Rafael Tavares, Alyson (Jonas), Diego Ivo, Kauan Firmo; Nico (Ayder Mena) e Pato. Técnico: Neto Pajolla Paysandu: Marcão; Edílson, Pedro Carrerette, Bruno Bispo e Facundo Bonifazi (Luciano Taboca); Pedro Henrique, Caio Mello (Henrico) e Marcinho; Pablo Alcântara (Thalyson), Lucas e Juninho (Ítalo). Técnico: Junior Rocha Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu série c 2026 amazonas x paysandu jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. 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