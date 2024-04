Paysandu anuncia ter vendido mais de metade da carga de ingressos para o Re-Pa desta quarta; confira

O Paysandu anunciou já ter vendido mais de 15 mil ingressos para o clássico Re-Pa desta quarta-feira (3), ou seja, 60% dos bilhetes a que a torcida alviceleste tem direito. Mesmo mandante, os bicolores têm direito a uma carga de aproximadamente 25 mil entradas, que equivalem a 50% da capacidade do Mangueirão, enquanto a outra metade fica com o maior rival, o Remo . A partida de hoje, a primeira pela semifinal da Copa Verde , começa às 20h.

Para este confronto, os ingressos estão sendo comercializados a R$ 40 a arquibancada, R$ 80 a cadeira e R$ 200 a entrada para o lounge. A compra pode ser feita plea internet, no site IngressoSA.com , ou em qualquer ponto físico das Lojas Lobo espalhadas pela Região Metropolitana de Belém.

VEJA MAIS

Este será apenas o primeiro de quatro clássicos marcados para os próximos 12 dias. Os eternos rivais paraenses voltam a se enfrentar no próximo domingo (jogo de ida da final do Parazão), fazem a partida de volta da semifinal da Copa Verde na quarta-feira (10) e encerram a decisão do estadual no dia 14 de abril, o outro domingo. Todos os confrontos serão no Mangueirão.