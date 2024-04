Goleiro do Paysandu diz que titularidade deve ser aproveitada: 'Quem não acelerar fica para trás'

Na montagem tática determinada pelo técnico Hélio dos Anjos, o Paysandu vem se acostumando a jogar com todos os atletas, não apenas no decorrer das partidas, mas também de início. Um exemplo claro é a atuação do goleiro Diogo Silva, que, embora seja tecnicamente considerado reserva de Matheus Nogueira, por vezes vem entrando entre os titulares, podendo ser destacado para o clássico de amanhã (3).

Dos 17 jogos disputados em 2024, em cinco deles Diogo foi o dono da trave. Para alguém considerado reserva, esse número é bastante expressivo, fato que acaba minimizando a sistemática de que poucos jogam entre os titulares.

"O jogador tem que ter a visão do momento. Isso acontece muito fora. Aqui no Brasil não muito. O jogador não aceita, não entende. Existem algumas circunstâncias também quando ele acha que o treinador não está gostando, mas aqui é diferente. Todo mundo está entendendo e todos que estão no banco precisam acelerar, caso contrário, ficam para trás", afirma.

Embora não se tenha certeza da sua entrada, o jogador garante que a semana tem sido exaustiva para todos. "Em semana de clássico a atenção é redobrada. E é o jogo que todo mundo quer jogar e vencer. Vamos bastante concentrados e focados, para que a gente conquiste uma grande vitória para sair na frente", diz ele, que vê o time qualificado para a disputa do título da Copa Verde.

"Acho que o Paysandu está preparado não só pelo clássico, mas para a temporada toda. Estamos com um grande elenco, uma grande comissão, um grupo muito comprometido. A resposta vai vir,. Vamos colher o que estamos plantando", encerra.