Paysandu anuncia a contratação do lateral Reverson, ex-Novorizontino-SP

Após oficializar a contratação do volante André Lima na manhã de terça-feira (18), o Paysandu anunciou mais um reforço para a temporada 2025: o lateral esquerdo Reverson Paiva, ex-Grêmio Novorizontino-SP. O jogador, de 28 anos, está em Belém desde a última segunda-feira (17), realizou treinos com o elenco do Papão e foi anunciado oficialmente nesta quinta-feira (20).

Com a ausência temporária de Kevyn devido a uma lesão no joelho, Reverson chega para reforçar o sistema defensivo e disputar a titularidade com PK. O atleta aguarda a publicação do seu nome no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para ficar à disposição do técnico Luizinho Lopes.

No Novorizontino, onde atuou por seis anos, o lateral perdeu espaço no elenco em 2025, participando de apenas três jogos. No entanto, em 2024, Reverson foi um dos principais nomes do time, atuando em 44 partidas. Ao longo da carreira no Tigre do Vale, o atleta entrou em campo em 151 oportunidades, marcando seis gols e distribuindo três assistências.

Natural de Araguaína, Tocantins, Reverson passou a maior parte da carreira no Grêmio Novorizontino, onde está desde 2014. O jogador também teve uma passagem pelo Internacional-RS- na categoria Sub 19, e Coritiba no Sub 20, além do Mirassol-SP e Flamengo-RJ, atuando no clube rubro-negro somente nas categorias de base sub 15 e 17.