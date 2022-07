No Japão, Yago Pikachu terá a companhia de cinco brasileiros e meia campeão pelo Paysandu

O lateral-direito Yago Pikachu, de 30 anos, vai jogar no Japão, pelo Shimizu S-Pulse, após a equipe japonesa ter honrado o pagamento da multa rescisória de R$ 5 milhões junto ao Fortaleza-CE. O paraense Yago Pikachu terá a companhia de cinco brasileiros na nova equipe, com um velho conhecido do torcedor do Paysandu.

O Shimizu S-Pulse está na penúltima colocação no Campeonato Japonês e luta contra o rebaixamento. Contando com Pikachu, são seis brasileiros no elenco, um deles, o meia Renato Augusto, de 30 anos, que passou pelo Paysandu nas temporadas 2017 e 2018, realizou 71 partidas pelo Papão e foi campeão da Copa Verde em 2018, mas também fez parte da equipe que caiu para a Série B no mesmo ano.

Renato Augusto jogou por duas temporadas no Papão (Jorge Luis / Paysandu)

Pikachu terá também a companhia do zagueiro Valdo, de 30 anos, que está na sua terceira temporada no Shimizu S-Pulse. O meia Ronaldo, 25 anos, na sua segunda temporada defendendo o clube, Thiago Santana, 29 anos, no seu segundo ano na equipe e fechando o grupo de brasileiros está o atacante Carlinhos Júnior, 27 anos, que está no terceiro ano consecutivo jogando pelo Shimizu S-Pulse.

De clube novo, Yago Pikachu deixou um recado aos torcedores do Shimizu S-Pulse e foi publicado nas redes sociais da equipe.

“Estou passando aqui para agradecer a oportunidade de estar me juntando a vocês, falar que estou muito feliz e motivado, para que juntos possamos conseguir nossos objetivos traçados para este ano. Espero, em breve, ver cada um de vocês na arquibancada”, disse.

Pikachu agradeceu a oportunidade de vestir a camisa do Shimizu S-Pulse.