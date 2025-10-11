Na Transladação, goleiro do Paysandu pede permanência na Série B: 'Nada é impossível para Deus' Matheus Nogueira afirma ter ficado impressionado com a mobilização e a magnitude do Círio em Belém Pedro Garcia 11.10.25 19h12 Em entrevista exclusiva ao portal O Liberal.com, o jogador foi direto ao assunto, afirmando que "todo mundo sabe" qual é seu desejo principal este ano. (Imagem/ Bruna Dias/ O Liberal) O goleiro Matheus Nogueira, do Paysandu, aproveitou a participação na Transladação do Círio de Nazaré para fazer seu maior pedido. Em entrevista exclusiva ao portal O Liberal.com, o jogador foi direto ao assunto, afirmando que "todo mundo sabe" qual é seu desejo principal este ano. "Todo mundo sabe que é para poder sair dessa situação que não está fácil, nada é impossível perante a Deus, perante a Nossa Senhora, e que ela nos dê a graça de poder ter esse momento e sair dessa situação", declarou o goleiro, referindo-se à situação do clube no campeonato. VEJA MAIS Milagre de Círio? Lembre momentos que Remo e Paysandu conseguiram 'milagres' na Trasladação Jogos decisivos do Leão Azul e do Papão se misturaram à emoção da Procissão das Luzes em Belém [[(standard.Article) Goleiro do Paysandu, Gabriel Mesquita faz promessa e vive o Círio de Nazaré pela primeira vez]] Matheus Nogueira afirmou ter ficado impressionado com o que viu, garantindo nunca ter presenciado uma festa religiosa com tamanha proporção. "Festa religiosa, desse tamanho, dessa magnitude, nunca tinha visto, presenciado. Tive o prazer de vir no ano passado, no Círio, mas não vi na Transladação", explicou. O jogador também celebrou o momento de fé: "Estou muito feliz. É um momento de fé, de alegria, de agradecimento. Acho que a mobilização da cidade é uma coisa que não tem explicação. Vemos muitas pessoas andando seis quilômetros, dez quilômetros. Gente vindo de outras cidades, então, é uma mobilização fora do comum e isso nos dá muita alegria". O time de Matheus amarga a última colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. Em 31 partidas, o time venceu apenas cinco, conquistou somente 26 pontos e amarga a lanterna, estando a 10 pontos da Ferroviária-SP, primeira equipe fora do Z4. O próximo adversário do Paysandu é o Remo, nesta terça-feira, às 19h30, no Estádio Mangueirão, em Belém. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol paysandu paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Deu saudades, Fiel?! Hélio dos Anjos, ex-Paysandu, retorna à Série B do Brasileirão no comando do Náutico Vitória de 2 a 1 sobre o Brusque, nos Aflitos, garantiu a vaga do Timbu na Segundona de 2026. 11.10.25 19h41 Futebol e fé Na Transladação, goleiro do Paysandu pede permanência na Série B: 'Nada é impossível para Deus' Matheus Nogueira afirma ter ficado impressionado com a mobilização e a magnitude do Círio em Belém 11.10.25 19h12 SÉRIE B Bryan Borges acredita que vitória contra o Remo pode ser virada de chave: 'pode trazer algo novo' Papão precisa de um verdadeiro milagre para evitar a queda, mas o jogador garante que o elenco vai lutar até o fim 10.10.25 21h30 Futebol Após nova derrota na Série B, chances de rebaixamento do Paysandu se aproximam de 100%; veja Para sair do Z4 o Papão precisa tirar 10 pontos de diferença da Ferroviária, primeiro time fora da zona 10.10.25 16h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste sábado 11.10.25 7h00 Futebol Jogador do Remo vive expectativa pelo primeiro Círio de Nazaré em meio à disputa da Série B Meia Régis destaca fé e gratidão antes de participar da maior manifestação religiosa do Pará 11.10.25 9h00 RE-PA780 Fenômeno azul! Torcida do Remo esgota ingressos para o Re-Pa em menos de 24 horas Torcida azulina esgota todas as entradas para o clássico contra o Paysandu, válido pela 32ª rodada da Série B. 11.10.25 11h35 RE-PA780 Re-Pa: Em menos de seis horas, torcida do Remo esgota ingressos para o lado A do Mangueirão Fenômeno Azul promete casa cheia no clássico contra o Paysandu; vendas seguem apenas para o setor de cadeiras 10.10.25 16h39