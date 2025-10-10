Após nova derrota na Série B, chances de rebaixamento do Paysandu se aproximam de 100%; veja Para sair do Z4 o Papão precisa tirar 10 pontos de diferença da Ferroviária, primeiro time fora da zona Luiz Guillherme Ramos 10.10.25 16h31 O técnico Márcio Fernandes precisa de um milagre para livrar o Papão do rebaixamento. (Matheus Vieira/Paysandu) A cada nova rodada da Série B, a situação do Paysandu piora. Na última, o time foi derrotado pelo Botafogo-SP, seguindo na lanterna da competição, com 26 pontos. Com isso, as chances de rebaixamento, conforme os estudos da UFMG, aumentam substancialmente e se aproximam dos 100%. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Agora, para evitar a degola, o Papão precisa vencer nada menos que seis jogos e empatar um, em sete jogos a disputar, começando pelo Re-Pa da próxima terça-feira (14), no Mangueirão. Se perder, ainda não estará rebaixado, mas precisará de um milagre nos jogos seguintes. Os dados da UFMG mostram que, no momento, o Paysandu tem 98.8% de chances de cair para a Série C. A diferença entre o time paraense e o penúltimo na tabela de classificação é de quase 10%. O Amazonas, vice-lanterna, com 31, tem 85.8%. VEJA MAIS [[(standard.Article) Goleiro do Paysandu, Gabriel Mesquita faz promessa e vive o Círio de Nazaré pela primeira vez]] Remo abre vendas de ingressos para clássico contra o Paysandu no Mangueirão pela Série B Partida será realizada na próxima terça-feira (14/10), às 19h30, no Estádio Mangueirão. Paysandu tem campanha pior que o lanterna da Série B de 2024 até a 31ª rodada Bicola tem dois pontos a menos que o Guarani, lanterna da Série B do Brasileirão no passado. Vale destacar que o Bugre terminou aquele campeonato rebaixado. Outra frente de pesquisa da universidade mineira é a probabilidade por pontuação. No caso bicolor, se chegar aos 45 pontos, ou seja, vencer seis e empatar uma, ainda sim não terá a garantia, já que a projeção matemática aponta que 45 pontos equivale a 7.327% de chances. O próximo compromisso bicolor será nesta terça-feira, a partir das 19h30, no Mangueirão. Depois do Remo, o Paysandu enfrenta Ferroviária, Avaí, Atlético-GO, Coritiba, Amazonas e Athletic. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu série b 2025 chances de rebaixamento do paysandu jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Após nova derrota na Série B, chances de rebaixamento do Paysandu se aproximam de 100%; veja Para sair do Z4 o Papão precisa tirar 10 pontos de diferença da Ferroviária, primeiro time fora da zona 10.10.25 16h31 SÉRIE B “É achar motivação onde não tem”, diz Carlos Frontini sobre momento do Paysandu antes do Re-Pa Executivo de futebol do Papão reconhece fase delicada, pede apoio da torcida e promete “força total” no clássico contra o Remo. 09.10.25 17h12 Futebol Paysandu tem campanha pior que o lanterna da Série B de 2024 até a 31ª rodada Bicola tem dois pontos a menos que o Guarani, lanterna da Série B do Brasileirão no passado. Vale destacar que o Bugre terminou aquele campeonato rebaixado. 09.10.25 16h16 Futebol Athletic-MG vence e Paysandu vê aumentar a distância para sair do Z-4 da Série B Clube bicolor segue na lanterna do campeonato e se prepara para duelo contra o Remo 09.10.25 9h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira 10.10.25 7h00 Futebol Jogadores do Remo celebram vitória e direcionam foco para o clássico Re-Pa Dois pontos separam o time de Guto Ferreira do G4 e o Re-Pa pode, enfim, alavancar a campanha azulina ao grupo de acesso 10.10.25 0h17 Futebol Com casa cheia, Remo vence o Athletico-PR e se aproxima do G4 da Série B O triunfo sobre o Furacão foi o terceiro seguido da equipe comandada por Guto Ferreira 09.10.25 23h39 MAIS PROBLEMA Justiça do Trabalho condena Paysandu a pagar cerca de R$ 20 mil por fraude em contrato trabalhista A Justiça reconheceu que a agremiação utilizou de forma irregular um contrato de direito de imagem para mascarar parte do salário de um ex-preparado de goleiros 08.10.25 22h00