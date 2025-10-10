Capa Jornal Amazônia
Após nova derrota na Série B, chances de rebaixamento do Paysandu se aproximam de 100%; veja

Para sair do Z4 o Papão precisa tirar 10 pontos de diferença da Ferroviária, primeiro time fora da zona

Luiz Guillherme Ramos
O técnico Márcio Fernandes precisa de um milagre para livrar o Papão do rebaixamento. (Matheus Vieira/Paysandu)

A cada nova rodada da Série B, a situação do Paysandu piora. Na última, o time foi derrotado pelo Botafogo-SP, seguindo na lanterna da competição, com 26 pontos. Com isso, as chances de rebaixamento, conforme os estudos da UFMG, aumentam substancialmente e se aproximam dos 100%.

Agora, para evitar a degola, o Papão precisa vencer nada menos que seis jogos e empatar um, em sete jogos a disputar, começando pelo Re-Pa da próxima terça-feira (14), no Mangueirão. Se perder, ainda não estará rebaixado, mas precisará de um milagre nos jogos seguintes. 

Os dados da UFMG mostram que, no momento, o Paysandu tem 98.8% de chances de cair para a Série C. A diferença entre o time paraense e o penúltimo na tabela de classificação é de quase 10%. O Amazonas, vice-lanterna, com 31, tem 85.8%. 

Outra frente de pesquisa da universidade mineira é a probabilidade por pontuação. No caso bicolor, se chegar aos 45 pontos, ou seja, vencer seis e empatar uma, ainda sim não terá a garantia, já que a projeção matemática aponta que 45 pontos equivale a 7.327% de chances. 

O próximo compromisso bicolor será nesta terça-feira, a partir das 19h30, no Mangueirão. Depois do Remo, o Paysandu enfrenta Ferroviária, Avaí, Atlético-GO, Coritiba, Amazonas e Athletic.

