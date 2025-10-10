Bryan Borges acredita que vitória contra o Remo pode ser virada de chave: 'pode trazer algo novo'

O lateral-direito Bryan Borges quer terminar a Série B com dignidade, independentemente do destino do Paysandu. Lanterna da competição com 26 pontos e a dez do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Papão precisa de um verdadeiro milagre para evitar a queda, mas o jogador garante que o elenco vai lutar até o fim — e que o clássico ReXPa, na próxima terça-feira (14), no Mangueirão, é uma chance de reagir.

“A gente já chegou ao limite, precisamos fazer jogo a jogo agora. Terça-feira tem uma grande decisão pra nós, um clássico extremamente importante, e vamos dar o nosso melhor pra vencer”, disse Bryan.

Apesar da fase ruim e do desânimo da torcida, o lateral acredita que o clássico é um jogo à parte.

“Todo mundo que vem pra cá sabe da grandeza que é jogar um RexPa. Clássico é clássico, a gente joga com a alma. Temos que sair com o resultado positivo”, afirmou.

O jogador também reconheceu o peso do momento e fez um desabafo sincero. “Talvez esse seja um dos piores momentos da minha carreira. Não imaginei renovar com o Paysandu pra isso, mas infelizmente chegamos a esse ponto. Me sinto culpado também, todo mundo tem uma parcela de culpa.”

Mesmo com o rebaixamento cada vez mais provável, Bryan garante que o grupo seguirá lutando por vitórias e respeito até o último jogo. “Essa partida pode virar uma chave e trazer algo novo pra gente fazer uma reta final de Série B com dignidade também.”