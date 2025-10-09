“É achar motivação onde não tem”, diz Carlos Frontini sobre momento do Paysandu antes do Re-Pa

O Paysandu vive um dos momentos mais delicados da temporada e terá no clássico Re-Pa, marcado para a próxima terça-feira (14), às 19h30, no Mangueirão, a chance de reagir e manter viva a esperança de escapar do rebaixamento na Série B. Após a derrota para o Botafogo-SP, por 1 a 0, fora de casa, o Papão segue na lanterna da competição, com apenas 26 pontos.

Em coletiva concedida nesta quinta-feira (9), o executivo de futebol do clube, Carlos Frontini, falou sobre o momento difícil e a importância do clássico para tentar dar uma resposta ao torcedor.

“O nosso momento é delicadíssimo. Fiz questão de abrir essa coletiva em respeito ao torcedor. Precisamos dar uma satisfação. Os resultados não vêm acontecendo, e o próximo jogo é um clássico conhecido mundialmente. Vamos fazer de tudo para dar uma resposta no clássico, é mais do que nossa obrigação”, afirmou.

“Temos que esquecer tudo o que passou”

Frontini admitiu que os resultados recentes, com derrotas nos minutos finais de vários jogos, têm afetado o grupo, mas reforçou que o elenco segue comprometido e que a partida diante do Remo precisa ser encarada como um novo começo.

“O time vem lutando e, no final, as coisas não vêm acontecendo. É muito mais duro assim. Mas precisamos consertar isso e transformar em resultado. Para o próximo jogo, temos que esquecer tudo o que passou. É um campeonato à parte para a gente e para o nosso torcedor.”

O dirigente também fez um apelo à torcida bicolor para que compareça em peso ao Mangueirão.

“Talvez não fosse nem justo fazer esse pedido, porque a torcida já tem nos dado tantos votos de confiança. Mas eu gostaria muito de olhar para a arquibancada e ver um grande número de torcedores. Com eles do nosso lado, é muito mais fácil.”

“É força total”

Questionado sobre possíveis incentivos financeiros para o clássico, Frontini foi direto: o que vale é a camisa e a grandeza do jogo.

“Eu não acredito muito nisso. Será que o dinheiro agora faz tanta diferença num jogo como esse? Todos querem jogar um clássico. É força total, independente do que vai ter. A gente sabe o que representa para o torcedor vencer esse jogo, e é nisso que estamos focados.”

Por fim, o dirigente reforçou que o foco do grupo está apenas no próximo compromisso, sem fazer contas para as rodadas restantes.

“Não adianta pensar nos sete jogos que faltam. Temos um jogo decisivo, o mais importante do campeonato, e precisamos vencer o clássico para dar um pouco de felicidade ao torcedor.”

O Re-Pa de número 780 está marcado para terça-feira (14), às 19h30, no Mangueirão, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)