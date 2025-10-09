Paysandu tem campanha pior que o lanterna da Série B de 2024 até a 31ª rodada Bicola tem dois pontos a menos que o Guarani, lanterna da Série B do Brasileirão no passado. Vale destacar que o Bugre terminou aquele campeonato rebaixado. 09.10.25 16h16 Paysandu atravessa um momento delicado na Série B do Campeonato Brasileiro após 31 rodadas disputadas. A derrota para o Botafogo-SP, na terça-feira (7), manteve a equipe bicolor na lanterna isolada pela nona rodada consecutiva e ampliou para 10 pontos a diferença em relação ao primeiro time fora da zona de rebaixamento. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A campanha de 2025 é a pior do Papão na história recente da Série B, desde que o torneio passou a ser disputado por pontos corridos. Em nenhuma das sete participações anteriores o time havia somado apenas 26 pontos após 31 rodadas. Além disso, o Papão acumula outro recorde negativo: tem dois pontos a menos que o Guarani, lanterna da Série B do Brasileirão de 2024 na 31ª rodada. Vale destacar que o Bugre terminou aquele campeonato rebaixado à Terceira Divisão. Paysandu pode atingir no máximo 47 pontos Com sete jogos restantes, o Paysandu pode chegar, no máximo, a 47 pontos. Pelas contas do técnico Márcio Fernandes, seriam necessárias seis vitórias para atingir 44 pontos, marca que representaria a melhor reta final do clube na competição. Em 2024, o time conquistou 14 dos 21 pontos possíveis nas últimas sete rodadas — seu melhor desempenho até então. Histórico do Paysandu na Série B após 31 rodadas A seguir, o desempenho bicolor em cada edição da Série B no atual formato, considerando a pontuação após 31 rodadas e a posição final: Série B 2006: 41 pontos / rebaixado em 17º, com 44 (3 pontos nas sete rodadas finais) Série B 2013: 32 pontos / rebaixado em 18º, com 40 (8 pontos nas sete finais) Série B 2015: 49 pontos / 7º, com 60 (11 pontos nas sete finais) Série B 2016: 39 pontos / 14º, com 49 (10 pontos nas sete finais) Série B 2017: 38 pontos / 11º, com 48 (10 pontos nas sete finais) Série B 2018: 32 pontos / rebaixado em 17º, com 43 (11 pontos nas sete finais) Série B 2024: 36 pontos / 13º, com 50 (14 pontos nas sete finais) Série B 2025: 26 pontos / ainda em disputa Próximos jogos do Papão Até o fim da competição, o Paysandu fará quatro partidas em Belém — contra Remo, Avaí, Coritiba e Amazonas — e três como visitante, enfrentando Ferroviária, Atlético-GO e Athletic. 