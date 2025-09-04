Na lanterna, Paysandu é o time com a maior sequência atual de derrotas na Série B Papão encara o Volta Redonda pela 25ª rodada na próxima sexta-feira (5), no Mangueirão Aila Beatriz Inete 04.09.25 10h12 Papão conquistou apenas um ponto no returno (Cristino Martins / O Liberal) Lanterna do campeonato, o Paysandu se vê novamente em uma situação delicada, semelhante à enfrentada no início da Série B. O time bicolor está há sete jogos sem vencer e, com isso, é a equipe com a maior sequência negativa atualmente. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Nas últimas sete partidas, o Paysandu empatou três e perdeu quatro - todas no segundo turno da Série B. A equipe comandada por Claudinei Oliveira não sabe o que é vencer há mais de um mês. O último triunfo ocorreu no dia 19 de julho, contra o Coritiba-PR, fora de casa. Na ocasião, o Papão goleou o Coxa por 5 a 2. Desde então, o time paraense amarga resultados negativos e somou apenas três pontos nos últimos sete compromissos, sendo apenas um no segundo turno da disputa. Esse desempenho representa pouco mais de 6% de aproveitamento. VEJA MAIS Paysandu apresenta Ramon Vinícius: “Chego para ajudar o time a sair dessa situação” O meio-campista sabe que o momento não é favorável, mas se diz disposto a lutar pela melhora junto aos novos companheiros Paysandu anuncia mais de oito mil ingressos vendidos para a partida contra o Volta Redonda A direção bicolor mudou a partida da Curuzu para o Mangueirão em busca de maior apoio do torcedor para sair da lanterna da Segundona Adversário do Paysandu, Volta Redonda não perde em Belém desde 2023 Histórico recente favorece Volta Redonda em jogos na capital paraense Assim, o Paysandu retornou à lanterna da Série B, com apenas 21 pontos em 24 rodadas. Ao todo, no campeonato, o Papão tem apenas quatro vitórias, nove empates e 11 derrotas. A equipe está a sete pontos do primeiro colocado fora da zona de rebaixamento, o Botafogo-SP. O time vai tentar quebrar a sequência negativa na próxima sexta-feira (5), quando enfrenta o Volta Redonda, pela 25ª rodada da Série B. A partida será no Mangueirão, às 19h. O Paysandu precisa da vitória para diminuir a desvantagem e engatar uma recuperação. Assim como o Papão, o Voltaço também está na zona de rebaixamento. A equipe é a vice-lanterna, com dois pontos a mais que o Bicola. O time está há cinco jogos sem vencer, com duas derrotas e dois empates, e, fora de casa, tentará surpreender o Paysandu para conquistar a vitória e buscar reação no Z-4. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Paysandu apresenta Ramon Vinícius: “Chego para ajudar o time a sair dessa situação” O meio-campista sabe que o momento não é favorável, mas se diz disposto a lutar pela melhora junto aos novos companheiros 03.09.25 20h07 Futebol Paysandu anuncia mais de oito mil ingressos vendidos para a partida contra o Volta Redonda A direção bicolor mudou a partida da Curuzu para o Mangueirão em busca de maior apoio do torcedor para sair da lanterna da Segundona 03.09.25 19h27 SÉRIE B Adversário do Paysandu, Volta Redonda não perde em Belém desde 2023 Histórico recente favorece Volta Redonda em jogos na capital paraense 03.09.25 15h46 Futebol Volta Redonda enfrenta Paysandu e busca encerrar jejum de cinco jogos sem marcar gols na Série B Confronto no Mangueirão abre sequência de dois jogos em casa que podem definir futuro do Papão 03.09.25 14h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.09.25 7h00 ESPORTES Seleção feminina sofre, mas bate França e vai às semifinais do Mundial de vôlei Com a vitória, o Brasil avançou às semifinais do Mundial 04.09.25 8h53 pedido rejeitado Robinho tem nova derrota na Justiça, e ministro aponta: 'Matéria já foi apreciada três vezes' A Suprema Corte decidiu, na semana passada, por manter o ex-jogador na prisão 03.09.25 19h48 AGRESSÃO VÍDEO: jogador agride árbitra com tapa após expulsão em jogo na Colômbia Vanessa Ceballos foi agredida após expulsar jogador na partida entre Deportivo Quique e Real Alianza Aracataca, pela terceira divisão 03.09.25 23h44