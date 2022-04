Membros da comissão técnica deixam o Paysandu e seguem para clubes da Série B

O Paysandu teve duas perdas na comissão técnica nesta semana. O supervisor de futebol Carlos Henrique Carvalho e o analista de desempenho Fernando Alves deixaram o Papão e acertaram com clubes do futebol nordestino.

A equipe de O Liberal conversou com Carlos, que já está tabalhando no CSA, clube da Série B do Brasileiro. O Papão apenas confirmou a saída do profissional, mas sem dizer o destino. Carlos, que estava no Bicola desde agosto de 2019, está desempenhando a mesma função que no clube da Curuzu.

Carlos Carvalho começou no Paysandu como auxiliar administrativo da base. Virou supervisor no início de 2020, ainda nas categorias inferiores, em setembro do mesmo ano, assumiu o cargo de coordenador da base. Desde fevereiro de 2021 exercia como supervisor do profissional.

Já Fernando Alves será auxiliar de campo do técnico Roberto Fernandes, no Náutico, outra equipe da Segundona do futebol nacional. Fernando já trabalhou no próprio CSA e no Santa Cruz, rival do Timbu, antes de acertar com o Paysandu. O clube bicolor oficializou a saída do profissional. Até o momento, não conseguimos contato com Fernando.