Após empate na Série C, Paysandu não retorna a Belém e parte para São Paulo, onde encara o Mirassol

Após conseguir um ponto fora de casa pela Série C na última quarta-feira (20) o Paysandu vai seguir na estrada, já de olho no próximo compromisso pela Terceirona. Nesta quinta-feira (21) a delegação do Bicola saiu de Natal, local da partida contra o ABC-RN, e partiu rumo a São Paulo, onde vai enfrentar o Mirassol pela 3ª rodada do torneio.

Segundo a assessoria de comunicação do clube, a delegação saiu da capital do Rio Grande do Norte um pouco antes do meio-dia. O grupo voou até Campinas, onde pegaram um ônibus até São José do Rio Preto, cidade em que o Papão ficará concentrado.

De acordo com a programação divulgada pelo clube, o elenco terá sessões de treino no interior de São Paulo na sexta, no sábado e no domingo. A partida contra o Mirassol está marcada para ocorrer na segunda-feira (25), às 20h30. Um dia após o jogo, na terça-feira (26), os jogadores retornarão a Belém.

A partida contra o Mirassol será a segunda do Paysandu fora de casa nesta Série C. O jogo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.