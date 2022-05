Meia do Paysandu relembra saída precoce de casa e distância da mãe: 'Sempre esteve me apoiando'

Dia das mães é uma data especial para quase todos. Muitos aproveitam para passar o dia com a sua. Mas esta não será a realidade de parte dos jogadores do Paysandu, já que o time entra em campo justamente neste domingo (8), quando o Papão recebe o Botafogo-SP, às 19h, no retorno à Curuzu, pela Série C.

VEJA MAIS

Aliás, essa tem sido a rotina do meia José Aldo desde quando deixou a pequena Surubim, Pernambuco, conhecida como capital da vaquejada, quando era apenas um garoto, para ir em busca do sonho de ser jogador. Em entrevista coletiva desta sexta-feira (6), José Aldo aproveitou para reconhecer o suporte da mãe e oferecer o jogo às mães, especialmente às bicolores.

"[Quero] agradecer todas as mães do mundo, em especial a minha mãe que sempre esteve me apoiando, mesmo de longe. Não dá para imaginar o que ela passou por eu ter saído de casa muito cedo e ela ter que lidar com isso. Imagino que foi difícil. A gente pode prometer que vamos dar o nosso melhor para todas as mães bicolores", disse Aldo, que passou pelas bases de Guarani-SC, Palmeiras, Internacional e Portimonense-POR.

Retorno à Curuzu

Outro momento de destaque da partida contra o Botafogo-SP é o retorno do Paysandu ao estádio do clube. Após 32 dias, ou quatro jogos, o Papão volta a jogar na Curuzu, depois de cumprir os dois jogos de punição. Por causa da invasão de torcedores na última Série C, o Bicola teve que mandar em Paragominas as partidas contra Atlético-CE e Ypiranga-RS.

José Aldo garante que a sequência de três empates (contra ABC, Mirassol e o próprio Ypiranga), além a pressão por voltar a vencer, não vai prejudicar a força que retornar ao estádio deve trazer ao grupo:

"Tenho certeza que é uma coisa a mais para a gente [ser incentivado]. Vamos estar mais confiantes, mais fortes. Ao longo do ano, a Curuzu tem sido muito importante para nós. [...] Pressão sempre vai ter em jogar no Paysandu, um time grande. A gente trabalha para sempre buscar as vitórias e deixou escapar em três jogos. Queremos mais que nunca voltar a vencer", concluiu.

Acompanhe a partida entre Paysandu e Botafogo-SP lance a lance pelo portal OLiberal.com.