Ex-jogador e ídolo do Paysandu segue em recuperação, após cirurgia às pressas

Depois de passar por um procedimento cirúrgico às pressas, o ex-jogador e ídolo do Paysandu, Quarentinha, segue em recuperação. O ex-atacante sofreu um trauma decorrente de queda na rua, em Belém. Durante os exames de rotina, descobriu-se que o idoso estava com a pressão arterial elevada e exposto ao risco de infarto a qualquer momento.

De acordo com o filho do ex-jogador, Quarentinha foi submetido a um cateterismo cardíaco, através do punho direito, no último dia 30. Desde então ele segue internado em estado estável.

Nas redes sociais, o clube segue informando o estado de saúde do ídolo. Veja: