Marcelinho é apresentado e diz que escolheu o Paysandu por Márcio Fernandes: 'pesou bastante'

O atacante Marcelinho foi apresentado no estádio da Curuzu, em Belém, nesta quarta-feira (4), como o novo reforço do Paysandu para a Série C do Brasileirão. Em conversa com a imprensa, o jogador avaliou as condições do Paysandu na Terceirona deste ano e falou qual foi o fator determinante para que ele viesse defender as cores do Bicola.

"O fato do Márcio Fernandes estar aqui pesou bastante. Tive outras propostas de transferência, mas optei pelo Paysandu, que é um clube gigante. Além disso, com o Márcio aqui, favoreceu muito a minha escolha. Ele me conhece e eu sei o estilo de trabalho dele", explicou.

O contato entre Marcelinho e Márcio Fernandes ocorreu no Londrina na temporada passada. Além de ter rodagem pelo futebol paranaense, o jogador acumula passagens pelo Foz de Iguaçu-SC e Linense-SP, além de ter jogado no futebol da Geórgia e Portugal.

Apesar da rodagem e da familiaridade com o trabalho de Márcio, Marcelinho chega a Belém sob certa desconfiança. Em 2022, o jogador atuou em 12 partidas pelo Londrina, mas não marcou nenhum gol. Apesar disso, o atacante acredita que o Bicola será o clube em que vai reencontrar o bom futebol.

"Eu tive um 2021 muito bom. Espero repetir o ano passado no Paysandu este ano. O clube acreditou no meu trabalho e espero recuperar o bom futebol para dar muitas alegrias à Fiel", disse.

Marcelinho, inclusive, já deve estar entre os relacionados do Papão para a próxima partida do clube, contra o Botafogo-SP, pela quinta rodada da Série C. O jogo, marcado para ocorrer no domingo (8), às 19h, no estádio da Curuzu, em Belém, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.