Marcão rejeita rótulo de favorito do Paysandu contra o Trem-AP pela Copa do Brasil

"É o jogo mais importante do ano pra gente, até agora". É assim que o zagueiro Marcão, do Paysandu, avalia a partida contra o Trem-AP, pela Copa do Brasil de 2022. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (28), o zagueiro afastou o discurso de "favoritismo" bicolor e disse que o elenco está focado em conseguir uma vitória em Macapá.

A equipe bicolor enfrenta o Trem-AP na quarta-feira (2), às 20h30, no estádio Zerão, em Macapá. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.

"O favoritismo não existe. São 11 contra 11 e vamos buscar a vitória. essa será a primeira decisão do ano pra gente, porque a Copa do Brasil nos dá suporte para o resto do ano. Então, estamos todos muito focados neste jogo", disse Marcão.

Paysandu e Trem-AP vão se enfrentar em momentos muito diferentes na temporada. Enquanto o Papão é a equipe com a melhor campanha no Parazão, os amapaenses estão sem jogar desde a temporada passada. Sobre essa "falta de informações" sobre a equipe adversária, Marcão explicou que a comissão técnica bicolor tem trabalhado para avaliar o rubro-negro amapaense da melhor forma possível.

"Em todos os jogos corremos um risco. A gente trabalha e treina todos os dias para conseguir essa vitória. Durante a temporada estamos sempre propondo o jogo e atacando o adversário. Vocês podem esperar que continuaremos assim pela Copa do Brasil", disse o Paysandu.