Copa do Brasil: CBF define arbitragem para jogos do Paysandu, Tuna e Castanhal

Vai começar a Copa do Brasil para os clubes paraenses. Em 2022 o Pará terá como representantes na competição nacional o Paysandu, Tuna Luso, Castanhal e Clube do Remo, porém, o Leão Azul só entrará em campo na terceira fase, pois é o atual campeão da Copa Verde. Para a primeira fase, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a arbitragem das partidas de Papão Águia e Japiim que ocorrem nesta semana.

No jogo entre Trem-Ap x Paysandu, marcado para quarta-feira (2), no Estádio Zerão, em Macapá (AP), André Rodrigo Rocha, de Roraima (RR), será o árbitro central. Ele será auxiliado por Alex Sandro Quadros Thomé, também de Roraima e Alexsandro Lira de Alexandre, que é do Amazonas (AM).

Em Belém, também na quarta-feira (2), no Estádio Baenão, a Tuna encara o Grêmio Novorizontino-SP, às 15h30. O trio da partida será todo da Bahia (BA), com Diego pombo Lopez sendo o árbitro central, auxiliado por Edevan de Oliveira Pereira e José Carlos Oliveira dos Santos.

Na quinta-feira (3), na Curuzu, em Belém, o Castanhal recebe o Vitória-BA, às 20h30. Nesta partida o trio de arbitragem será paulista, com Salim Fende Chavez no comando, tendo como bandeirinhas Miguel Caetano Ribeiro da Costa e Gustavo Rodrigues de Oliveira.

Nesta primeira fase o Paysandu joga pelo empate para passar adiante na competição, já que está melhor colocado no ranking de clubes da CBF, já Tuna Luso e Castanhal precisam vencer para avançar de fase. Todas as três partidas serão transmitidas lance a lance pelo OLiberal.com.