Mais desfalques: Paysandu terá dois jogadores suspensos da partida contra o Figueirense-SC

A sina de desfalques do Paysandu continua. Após ter três jogadores suspensos da última partida, contra o Vitória-BA pela Série C, o técnico Márcio Fernandes terá mais duas baixas para o duelo contra o Figueirense-SC. Com três cartões amarelos, o lateral-esquerdo Patrick Brey está de fora do próximo compromisso bicolor na Terceirona. Além dele, o zagueiro Marcão, expulso assim que entrou em campo no jogo do Barradão, também estará ausente por uma rodada.

O substituto de Brey na lateral-esquerda, no entanto, parece já estar definido. João Paulo, que vinha atuando como titular no início da temporada, deve começar uma partida de Série C pela primeira vez neste ano. Já no lugar de Marcão, na zaga, Fernandes deve promover o retorno de Genílson, capitão da equipe, mas que ficou de fora do duelo contra os baianos.

Brey era um dos sete jogadores do Papão que entraram em campo contra o Leão da Barra "pendurados" com dois cartões amarelos. Além dele, os atacantes Marcelo Toscano e Danrlei, o lateral-esquerdo Igor Carvalho, o goleiro Thiago Coelho, o zagueiro Lucas Costa e o volante Wesley estavam a uma advertência de ficarem suspensos.

A lista de pendurados do Paysandu, inclusive, aumentou no duelo contra após a derrota por 1 a 0. Robinho e João Vieira receberam a segunda advertência na temporada e também estão a um amarelo de ficarem de fora de uma partida na Série C.

Suspensões são rotina

O Paysandu é uma das equipes da Série C que mais receberam cartões durante o torneio. Além de Genílson, Mikael e Aldo - que estiveram de fora do duelo contra o Vitória pelo excesso de amarelos - já ficaram suspensos de partidas da Terceira Divisão os atacantes Alessandro Vinícius e Marlon, o lateral Leandro Silva e o treinador Márcio Fernandes.

O Paysandu volta a campo pela Série C na próxima segunda-feira (25), pela 16ª rodada do torneio, contra o Figueirense-SC, às 18h, na Curuzu, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.