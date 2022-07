Com mais de seis horas de atraso, Paysandu desembarca em Belém após acidente na pista do aeroporto

O Paysandu desembarcou em Belém por volta das 18h desta segunda-feira (18), pouco mais de seis horas depois da previsão inicial, que seria às 11h40. O atraso ocorreu por conta do acidente de uma aeronave de pequeno porte no Aeroporto Internacional de Belém, que interditou a pista principal ao longo do dia. A delegação bicolor, que retornava de Salvador (BA) depois da derrota para o Vitória-BA, teve seu voo deslocado a Macapá (AP), onde teve que esperar até ter liberado o retorno ao Pará.

O acidente

Testemunhas apontam que o trem de pouso falhou na hora da aterrissagem, entrando em colapso. Havia dois pilotos e ambos não se machucaram. No momento, estava ocorrendo apenas um treinamento. Pelo menos 10 voos foram afetados, com sete redirecionamentos e três cancelamentos.

Aeronave ficou parada na pista após problema com o trem-de-pouso (Thiago Gomes/O Liberal)

Equipes da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) foram iniciar o atendimento aos pilotos e proceder a remoção da aeronave. A pista precisou ser interditada enquanto o Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa I) fazia a perícia. Pouco antes de 13h, o guincho para remoção da aeronave iniciou o procedimento de retirada.

Próximo compromisso

Mesmo com a derrota no domingo, o Paysandu é o vice-líder da Série C, com 26 pontos. O Papão agora só volta a campo na próxima segunda-feira, dia 25, quando receberá o Figueirense na Curuzu. A partida está marcada para começar às 18h. A venda de ingressos foi iniciada às 18h desta segunda-feira, pela internet.