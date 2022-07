Aeronave que derrapou no Aeroporto de Belém é retirada da pista

Após mais de cinco horas, a aeronave que derrapou em uma pista do Aeroporto Internacional de Belém foi retirada do local do acidente. A liberação da pista para pousos e decolagens foi confirmada pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), às 16h14. A empresa também confirmou 10 voos afetados, sendo 7 redirecionamentos e 3 cancelamentos. Porém, as companhias aéreas apontam prejuízos maiores.

Matéria em atualização, acompanhe!