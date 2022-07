Aeroporto de Belém: derrapagem de avião cancela voos e causa filas de mais de 4 horas de espera

Filas de cerca de quatro horas de espera, passagens remarcadas para depois de dois dias, ao menos seis voos alternados para outros aeroportos e ao menos oito voos cancelados. Esses foram alguns dos transtornos registrados pela reportagem na tarde desta segunda-feira (18), por volta das 16h, no Aeroporto Internacional de Belém. Os contratempos envolvem duas companhias aéreas: Azul e Gol. O motivo foi a derrapagem de uma aeronave que ocorreu na pista do aeroporto na manhã desta segunda, sem registros de feridos.

VEJA MAIS

Azul comenta mudança nos voos

Em nota, a Azul informou que, por conta da interdição da pista do aeroporto de Belém por uma aeronave de pequeno porte, precisou alternar os voos AD4840 (Viracopos-Belém), AD4574 (Confins-Belém), AD4432 (Recife-Belém) e AD2618 (Guarulhos-Belém), além de cancelar outros oito voos que tinham a capital paraense como origem ou destino.

"A companhia ressalta que os clientes receberam todo a assistência necessária das equipes locais da Azul, conforme prevê a resolução 400 da Anac, e lamenta eventuais aborrecimentos causados, mas destaca que ações como essas são necessárias para garantir a segurança de suas operações", detalhou a Azul.

Também procurada, a Gol Linhas Aéreas ainda não se manifestou.

Infraero

Até por volta das 15h30, a Infraero ainda não tinha a lista atualizada com os oito cancelamentos divulgados pela Azul. Confira a nota da Infraero na íntegra:

"Na manhã desta segunda-feira (18/7), uma aeronave de pequeno porte fazia voo de treinamento no Aeroporto Internacional de Belém, no Pará, quando derrapou no momento do pouso. Na aeronave, havia dois tripulantes que não se feriram. Os Bombeiros estão no local e está sendo providenciada a retirada da aeronave junto a empresa".

Ainda segundo a nota da Infraero, também houve alteração para outros aeroportos nos seguintes voos: Gol 1752 origem Brasília alternou Santarém e Gol 1752 origem Brasília, alternou Macapá.