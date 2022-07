Paysandu tem aproveitamento negativo quando José Aldo é desfalque; meia está suspenso contra o Vitória

Com chances de assumir a liderança isolada da Série C, o Paysandu visita o Vitória no domingo (17), às 16h, no Estádio do Barradão. Para a partida, a equipe do técnico Márcio Fernandes tem desfalques importantes, caso do meia José Aldo.

Com isso, a equipe de O Liberal traz agora o retrospecto do Papão na temporada, nos jogos em que José Aldo não esteve em campo. Um dos jogadores mais influentes do time, Aldo raramente fica de fora de uma partida bicolor, mas ainda assim é possível ter alguma noção do peso do atleta para Márcio. O detalhe é que os números não são positivos, mas o Bicola precisará superá-los para derrotar o Leão Baiano.

Até o momento, o Paysandu fez 30 partidas na temporada e José Aldo perdeu apenas três. Dois no Campeonato Paraense, contra Independente e Castanhal, e mais um na Terceirona, contra o São José. Destes três confrontos, o Papão venceu apenas o Galo Elétrico e perdeu dois, para Japiim e Zequinha. Um desempenho de 33.3%, já que o time paraense tem mais derrotas que vitórias.

Já com Aldo em campo, o Paysandu acumula 17 triunfos, sete empates, três derrotas e um aproveitamento de 71,6%. Ou seja, apesar da pouca margem de análise dos jogos em que não está em campo, os números corroboram com a ideia da influência do meia na equipe alviceleste, que deve ser substituído pelo meia Gabriel Davis.

Sem José Aldo, o Paysandu encara o Vitória neste domingo, com promessa de casa cheia. A partida, válida pela 15ª rodada da Série C, tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com. Acompanhe também ao vivo pela TV Liberal.