Lateral-esquerdo Igor Fernandes é mais um a ter rescisão de contrato confirmada pelo Paysandu

O Paysandu informou, na tarde desta sexta-feira (3), que o lateral-esquerdo Igor Fernandes não faz mais parte do elenco de futebol profissional. O jogador tinha contrato com o clube até o final do ano, mas antecipou o fim do vínculo após decisão tomada em comum acordo com a diretoria bicolor, segundo nota publicada no site do Papão.

VEJA MAIS

Igor Fernandes chegou à Curuzu no final de março, quando a equipe ainda era comandada pelo técnico Márcio Fernandes. Ele seguiu no elenco mesmo após duas trocas de técnico - Marquinhos Santos e Hélio dos Anjos. Ao todo, foram 18 partidas pelo clube paraense. O lateral canhoto chegou à Curuzu após ter disputado, no primeiro trimestre, o Campeonato Paulista pelo Santo André.

A estreia com a camisa alviceleste aconteceu num clássico contra o Remo que marcou a reabertura oficial do Mangueirão. O Papão venceu por 1 a 0, gol de Vinícius Leite, o confronto válido pela 8ª rodada do Parazão 2023. Fernandes foi titular e atuou os 90 minutos.

Perda de espaço com Hélio

O começo no Paysandu foi sólido e com presença assídua no time titular com Márcio Fernandes e Marquinhos Santos. Somando o período dos dois treinadores, participou de 16 partidas, sendo 14 como titular. Mas a chegada de Hélio dos Anjos e a contratação do lateral Kevyn fizeram com que Igor Fernandes perdesse espaço e ficasse relegado à reserva. Kevyn foi anunciado no dia 12 de julho, e a última atuação de Igor foi no dia 17 de julho, também contra o Remo, mas pela 13ª rodada da Série C do Brasileiro.

Segunda passagem

O Paysandu foi o segundo clube de Igor Fernandes no Pará. Em 2021 o lateral-esquerdo defendeu o Remo, pela Série B do Brasileiro. A campanha terminou com o rebaixamento do time azulino para a Terceirona. No grande rival do Bicola foram 30 jogos e uma assistência.

Lista de dispensas pelo Paysandu

Além de Igor, desde o término bem-sucedido da campanha na Série C 2023 o Paysandu oficializou a rescisão de outros 11 jogadores. Confira a seguir:

Goleiro Thiago Coelho Zagueiro Rodolfo Filemon Zagueiro Wesley Santos Lateral-direito Anilson Lateral-esquerdo Kevyn Volante Alencar Volante Lucas Paranhos Volante Arthur Volante Nenê Bonilha Atacante Nicolas Careca Atacante Mirandinha

Leia a nota completa divulgada pelo clube:

O Paysandu Sport Club informa que o atleta Igor Fernandes não faz mais parte do elenco de futebol profissional bicolor.

O clube acertou, em comum acordo com o lateral-esquerdo, a antecipação da rescisão do contrato que havia entre as partes.

O Paysandu agradece ao jogador pelos seus serviços prestados.