STJD acolhe pedido do Paysandu e diminui suspensão de Hélio dos Anjos de nove para dois jogos

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) acatou nesta sexta-feira (3) o pedido de efeito suspensivo ao treinador do Paysandu, Hélio dos Anjos. O técnico havia sido suspenso por nove partidas, devido a uma expulsão durante a partida contra o Volta Redonda-RJ, na Curuzu, pela primeira rodada do quadrangular de acesso da Série C.

Com o efeito suspensivo, o Tribunal reduziu liminarmente a suspensão de Hélio de nove para dois jogos. Uma dessas partidas já foi cumprida, na Série C deste ano, contra o Amazonas-AM, pela segunda rodada do quadrangular.

A liminar vale no momento, mas precisa ser votada pelo pleno da casa para ter valor definitivo. O julgamento do recurso deve ser realizado em breve, mas ainda não tem data marcada pelo STJD.

Caso a liminar não seja aprovada pelo pleno, Hélio dos Anjos deve ficar de fora das primeiras partidas do Papão em competições organizadas pela CBF - neste caso, Copa do Brasil, Copa Verde e Série B.

A expulsão

O incidente ocorreu quando Hélio dos Anjos recebeu o cartão vermelho direto pelo árbitro no final do segundo tempo. A discussão com os membros da equipe de arbitragem iniciou após o anúncio de um acréscimo de cinco minutos. O árbitro da partida, Gustavo Ervino Bauermann, de Santa Catarina, relatou em sua súmula que o técnico do Paysandu perdeu o controle à beira do campo e teria proferido palavras ofensivas a indivíduos próximos a ele.