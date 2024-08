Lateral do Paysandu, Kevyn descarta rivalidade com o Vila Nova-GO: ‘Copa Verde acabou’

O Paysandu realizou neste sábado (3) o último treino antes do embarque para Goiânia, onde enfrenta o Vila Nova-GO, na segunda-feira (5), pela última rodada do primeiro turno da Série B. Após a atividade, que ocorreu no estádio da Curuzu, em Belém, o lateral-esquerdo Kevyn falou com a imprensa e disse que como o elenco tem se preparado para o duelo contra o Tigre.

"A expectativa é boa pra partida. Estamos trabalhando bastante e sabemos onde erramos nos dois últimos jogos. Nos cobramos muito e sabemos que a Série B é uma competição difícil, que se não pontuar por algumas rodadas as coisas ficam complicadas. Agora, vamos enfrentar um adversário bom, que vive um ótimo momento. Sabemos o que aconteceu na final da Copa Verde, mas aquilo já passou. Eles mudaram, a gente mudou e as coisas não são mais as mesmas", disse.

O Paysandu, apesar de ter uma "gordura" em relação à zona de rebaixamento, está vivendo um período conturbado na Série B. A equipe vem de duas derrotas na competição, além de enfrentar problemas nos bastidores, evolvendo o técnico Hélio dos Anjos e o executivo de futebol Ari Barros.

Kevyn, no entanto, não foi questionado sobre esses embates. Apesar disso, ele destacou o trabalho positivo feito pelo treinador bicolor. Segundo ele, Hélio é responsável por manter elevado o nível de competitividade do elenco, que costuma fazer bons jogos fora de casa.

"O professor cobra muito a gente em relação a tudo. Ele não deixa de tirar a gente da zona de conforto, mesmo no período das vitórias. Acho que uma equipe vencedora sempre tem espaço para melhorar e é por isso que estamos trabalhando mais forte nesta semana", explicou.

Paysandu e Vila Nova-GO se enfrentam no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), às 21h. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.