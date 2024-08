Elenco do Paysandu têm jogadores que ainda não estrearam; veja quem são

O Paysandu possui quatro jogadores no elenco que ainda não estrearam, e outros quatro com poucos minutos em campo com a camisa bicolor. Os motivos dos jogadores não estarem nos gramados são diversos, no entanto, mesmo com duas derrotas seguidas do Papão, alguns continuam fora do “radar” do técnico Hélio dos Anjos.

Os jogadores que ainda não estrearam são: o goleiro Iago Hass, o lateral Keffel, o zagueiro Pedro Romano e o atacante Benjamín Borasi. Enquanto os que são pouco utilizados são: os meias Carlos Maia, Brendon e Wesley Fraga, e o zagueiro Léo Pereira.

Iago Hass, que chegou ao clube em abril deste ano, ainda não teve a oportunidade de entrar em campo, atualmente ele é o terceiro goleiro do Papão. Já o lateral-esquerdo Keffel, segundo o técnico Hélio dos Anjos, ainda não está 100% fisicamente por conta do tempo em que ficou parado, enquanto o zagueiro Pedro Romano e Benjamín Borasi ainda não se tornaram opções para o treinador.

VEJA MAIS

Já os pouco utilizados, tiveram a oportunidade de estrear com o Paysandu, no entanto, não estão constantemente no radar do treinador para atuar com o restante da equipe. O ex-Corinthians Brendon, de 22 anos, que chegou ao time em março, é o que menos tem jogos e minutos em campo com o Papão. De acordo com levantamento realizado no site ogol, o jogador só atuou dois minutos em campo, na vitória do time sobre o Ituano, por 5 a 3. Na oportunidade, no dia 15 de junho, o meia entrou em campo somente no segundo tempo.

Após duas derrotas seguidas na Série B, o Papão volta a jogar na próxima segunda-feira (05/8), e encara o Vila Nova-GO, pela 19ª rodada da competição. A bola rola a partir das 21h, e o Bicola busca a vitória para reverter cenário desagradável, e talvez possa contar com algumas das peças que ainda não estrearam.