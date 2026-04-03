Juninho é apresentado no Paysandu e projeta estreia na Série C Novo centroavante do Papão destaca adaptação a Belém e quer ajudar já no duelo contra o Volta Redonda O Liberal 03.04.26 15h46 Juninho é o novo reforço para o ataque bicolor. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu apresentou oficialmente o centroavante Juninho, de 21 anos, como reforço para a sequência da temporada 2026. Após ser anunciado, o jogador concedeu sua primeira entrevista como atleta bicolor e já projetou a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro, marcada para este domingo (5), contra o Volta Redonda, no estádio Raulino Oliveira. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Recém-chegado a Belém, Juninho destacou a rápida adaptação ao novo ambiente e a recepção no clube. “É uma cidade muito acolhedora. O povo é gente boa. Tem o calor, que é diferente para mim que sou do Sul, mas estou me adaptando rápido para poder ajudar os companheiros”, afirmou. O atacante chega ao Papão após se destacar no futebol paulista, com sete gols em 14 partidas na temporada. Segundo ele, o objetivo é manter o bom desempenho e contribuir imediatamente. “Graças a Deus fiz um bom primeiro semestre. Chego para somar e ajudar o clube na sequência da Série C”, disse. Revelado pelo Palmeiras, Juninho também relembrou sua trajetória até chegar à Curuzu, com passagens por clubes como Mirassol, Cascavel e Avaí. “Comecei um pouco mais tarde, mas fui construindo meu caminho e adquirindo experiência em cada clube”, comentou. VEJA MAIS Tuna anuncia dispensas e acerta com atacante ex-Águia de Marabá para a Série D Clube promove mudanças no elenco após eliminação na Copa do Brasil e foca no Campeonato Brasileiro Meia Marcinho presenteia funcionários do Paysandu com chocolates Jogador bicolor realizou ação nesta quinta-feira (2), no refeitório do hotel do clube CBF altera datas de jogos do Paysandu na Série C e Copa Verde; veja Clube bicolor, que jogo no próximo domingo (5) contra o Volta Redonda-RJ, teve partidas antecipadas Sobre o estilo de jogo, o novo camisa 9 se definiu como um atacante participativo e combativo. “Gosto de estar perto do gol, mas também de participar das jogadas. Busco finalizar, dar assistências e não desisto de nenhuma bola”, destacou. Juninho também falou da expectativa de atuar diante da Fiel Bicolor. “É um sonho jogar com estádio lotado, com uma torcida tão apaixonada. Pode ser que a estreia seja fora, mas estamos ansiosos para jogar em casa também”, afirmou. Por fim, o atacante ressaltou a disputa saudável por posição no elenco, especialmente com Ítalo Carvalho. “Respeito muito o Ítalo, quero aprender com ele também. O importante é dar opções para o treinador e ajudar o grupo”, completou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 SÉRIE C Paysandu vence Volta Redonda fora de casa e larga com o pé direito na Série C Com gol do estreante Juninho, Papão bate o Volta Redonda no Raulino de Oliveira e garante três pontos na abertura da competição 05.04.26 21h00 DAQUI A POUCO Com estreia e retorno, Paysandu está escalado para estreia na Série C; confira Time bicolor entra em campo na noite deste domingo (05), contra o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira, às 19h 05.04.26 18h24 Demanda! Paysandu prorroga promoção de ingressos para jogo contra o Vasco na Copa do Brasil; confira Clube bicolor recebeu muita procura em pouco tempo e decidiu estender o valor promocional até a próxima semana 05.04.26 18h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 Com um a menos, Athletic-MG segura o empate com o América-MG em duelo mineiro pela Série B 05.04.26 23h37