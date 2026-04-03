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Juninho é apresentado no Paysandu e projeta estreia na Série C

Novo centroavante do Papão destaca adaptação a Belém e quer ajudar já no duelo contra o Volta Redonda

O Liberal
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Juninho é o novo reforço para o ataque bicolor. (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu apresentou oficialmente o centroavante Juninho, de 21 anos, como reforço para a sequência da temporada 2026. Após ser anunciado, o jogador concedeu sua primeira entrevista como atleta bicolor e já projetou a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro, marcada para este domingo (5), contra o Volta Redonda, no estádio Raulino Oliveira.

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Recém-chegado a Belém, Juninho destacou a rápida adaptação ao novo ambiente e a recepção no clube. “É uma cidade muito acolhedora. O povo é gente boa. Tem o calor, que é diferente para mim que sou do Sul, mas estou me adaptando rápido para poder ajudar os companheiros”, afirmou.

O atacante chega ao Papão após se destacar no futebol paulista, com sete gols em 14 partidas na temporada. Segundo ele, o objetivo é manter o bom desempenho e contribuir imediatamente. “Graças a Deus fiz um bom primeiro semestre. Chego para somar e ajudar o clube na sequência da Série C”, disse.

Revelado pelo Palmeiras, Juninho também relembrou sua trajetória até chegar à Curuzu, com passagens por clubes como Mirassol, Cascavel e Avaí. “Comecei um pouco mais tarde, mas fui construindo meu caminho e adquirindo experiência em cada clube”, comentou.

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Sobre o estilo de jogo, o novo camisa 9 se definiu como um atacante participativo e combativo. “Gosto de estar perto do gol, mas também de participar das jogadas. Busco finalizar, dar assistências e não desisto de nenhuma bola”, destacou.

Juninho também falou da expectativa de atuar diante da Fiel Bicolor. “É um sonho jogar com estádio lotado, com uma torcida tão apaixonada. Pode ser que a estreia seja fora, mas estamos ansiosos para jogar em casa também”, afirmou.

Por fim, o atacante ressaltou a disputa saudável por posição no elenco, especialmente com Ítalo Carvalho. “Respeito muito o Ítalo, quero aprender com ele também. O importante é dar opções para o treinador e ajudar o grupo”, completou.

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