Iarley, agora zagueiro: jovem ganha chance no elenco principal e espera fazer história no Paysandu Batizado em homenagem ao atacante cearense autor do histórico gol contra o Boca Júniors, na Libertadores de 2023, zagueiro espera se firmar de vez no elenco O Liberal 20.01.26 19h50 Iarley em treinamento desta terça-feira (Jorge Luís Totti/Paysandu) O sobrenome ainda não virou manchete, mas o nome carrega um peso histórico na Curuzu. Aos 20 anos, o zagueiro Iarley começa a ganhar espaço no elenco principal do Paysandu com a missão de escrever a própria trajetória, mesmo carregando a lembrança inevitável de um importante ídolo do clube, que ele só viria saber tempos depois. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Há mais de duas décadas, o atacante cearense Iarley entrou para a história ao marcar o gol da vitória bicolor sobre o Boca Juniors, em plena La Bombonera, pelas oitavas de final da Libertadores de 2003. O feito atravessou gerações — a ponto de inspirar o nome do jovem defensor, batizado por sugestão de um tio antes mesmo de nascer. VEJA MAIS Lembra deles? Veja mais de 30 apelidos de jogadores que atuaram no Parazão O Parazão está chegando e um fato curioso da competição são os apelidos dos atletas, muitos deles eternizados pela torcida Parazão 2026: Jogo entre Paysandu e São Raimundo sofre alteração no horário; confira Partida foi atrasada em 1h em relação ao horário marcado inicialmente “Depois que cresci, soube da importância do Iarley para o Paysandu. Fiquei muito feliz por carregar esse nome e espero conquistar coisas grandes aqui também”, disse o jogador, que faz questão de deixar claro: a coincidência termina no batismo. Se o ídolo era decisivo no ataque, o novo Iarley constrói o caminho na defesa. Natural de Belém, o zagueiro começou a jogar em projetos de bairro até chegar ao clube em 2019, após ser aprovado em uma avaliação técnica. O crescimento veio rápido nas categorias de base, sobretudo no sub-17, o que abriu as portas do time profissional ainda em 2023. Naquele ano, aos 18, participou de jogos importantes, incluindo a final da Copa Verde contra o Goiás. A trajetória, porém, não foi linear. Depois de alternar entre base e profissionais, Iarley perdeu espaço com mudanças na comissão técnica e acabou emprestado ao sub-20 do Fortaleza, onde disputou competições nacionais da categoria. O retorno ao Paysandu ocorreu no segundo semestre, com atuações pelo sub-20 no Estadual e na Copa do Brasil, além de presença no elenco principal na partida contra o Athletic. Agora, mais experiente, o defensor aposta em 2026 como o ano da afirmação. O time bicolor vai disputar a Série C, atravessa uma grave crise financeira e aposta nios garotos da base para conseguir o acesso à Série B, principal objetivo do clube para a temporada. Ele tem recebido oportunidades do técnico Júnior Rocha e vê na valorização da base um caminho para se manter no grupo principal. "A chance está sendo dada. Cabe a nós estarmos preparados e focados para aproveitar", afirmou. O próximo compromisso do Paysandu será no domingo (25), às 17h, diante do São Raimundo, no Estádio da Curuzu, pela rodada de abertura do Campeonato Paraense de 2026. 