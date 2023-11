Goleiro da Série A recusa proposta do Paysandu e clube sonda Camisa 1 do CRB, diz jornalista

O Paysandu está no mercado atrás de jogadores para montar o elenco para 2024. O clube busca atletas em várias posições e, uma delas é o a de goleiro. A diretoria do Paysandu quer dois goleiros para a temporada que será extensa para o clube, com a disputa da Série B e quem esteve na mira do Papão foi o goleiro Fernando Miguel, ex-Vasco da Gama e que atualmente defende o Fortaleza e sonda a situação de Diogo Silva, que está no CRB-AL

VEJA MAIS

De acordo com o jornalista Lucas Rossafa, Fernando Miguel recusou a proposta do Paysandu. O goleiro é reserva no Fortaleza e informou ao Papão que não seria possível uma transferência. O goleiro atuou em 26 jogos nesta temporada, porém, é reserva de João Ricardo no clube nordestino.

Fernando Miguel quando atuava pelo Vasco (Rafael Ribeiro / Vasco.com.br)

Com a recusa de Fernando Miguel, o Paysandu partiu para outra opção. O goleiro Diogo Silva, de 37 anos, ex-Vasco, Ceará-CE e que está há três temporadas no CRB, está no radar do Papão. Titular absoluto no clube alagoano, Diogo Silva esteve em campo nesta temporada 57 vezes.

Diogo Silva é titular no CRB, clube que defende há três anos (Maxwell Oliveira / CRB)

A equipe bicolor quer uma “sombra” para o goleiro Matheus Nogueira, que possui contrato com o clube paraense e que foi peça fundamental no acesso do Papão. O clube alviceleste quer se precaver para uma possível saída de Matheus Nogueira, no meio do ano, quando acaba o empréstimo do atleta com o Papão e poderá retornar ao Portimonense, clube de Portugal.

VEJA MAIS

Além de Fernando Miguel, o Paysandu também sondou a situação de Caíque França, goleiro que está na Ponte Preta-SP, clube que o atual técnico bicolor, Hélio dos Anjos, trabalhou, porém, as negociações não avançaram, já que o atleta possui contrato com o clube paulista até 2024.

Paysandu

O núcleo de esporte entrou em contato com a diretoria do Paysandu, mas o clube bicolor não comentou o assunto.