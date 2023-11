Após suposta irregularidade do Paysandu, MP recomenda FPF a fiscalizar venda de meia-entrada

A Federação Paraense de Futebol (FPF) recebeu uma recomendação do Ministério Público do Pará (MPPA) em relação à venda de meia-entradas em partidas profissionais. A ação, motivada após uma denúncia citava possíveis irregularidades na venda de bilhetes por parte do Paysandu - filiado da Federação -, não tem valor definitivo.

Segundo a recomendação do MP, a FPF tem um prazo de 60 dias para encaminhar à Promotoria de Justiça do Consumidor informações sobre providências tomadas para garantir a correta comercialização de meia-entradas. Caso a resposta não seja dada, o MP disse que vai judicializar a questão.

De acordo com a lei, está garantido o direito à meia-entrada para estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29 anos comprovadamente carentes. No entanto, segundo o MP, o Paysandu estaria violando a legislação vigente.

No entanto, o MP não alega qual seria a violação cometida pelo clube bicolor. O Núcleo de Esportes de O Liberal entrou em contato com o Paysandu para saber detalhes sobre o caso, mas o clube disse que não recebeu notificação sobre o tema.

A reportagem, também, entrou em contato com a Federação Paraense de Futebol (FPF) sobre a recomendação, mas até o momento não obteve retorno.