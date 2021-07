Goiás faz referência a Nicolas e o adeus ao Paysandu fica cada vez mais próximo

O adeus de Nicolas ao Paysandu parece cada vez mais próximo. O Goiás, em seu perfil oficial no Twitter, fez uma referência ao artilheiro bicolor. A bandeira do Uruguai insinua a chegada do atacante, que tem o apelido de Cavani da Amazônia:

🇺🇾 — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) July 7, 2021

Segundo apurou a reportagem, as conversas entre Papão e Esmeraldino ocorrem há algum tempo e avançou nos últimos dias. À princípio, Nicolas seria emprestado ao Goiás, com uma opção de compra ao final da temporada, mas o formato do acordo ainda não está fechado.

