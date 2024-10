Faltando sete rodadas para o fim da Série B, Paysandu enfrenta o Operário-PR fora de casa

Continuando a caminhada para garantir a permanência na Série B, o Paysandu vai ao Paraná enfrentar a equipe do Operário, às 11 horas deste domingo (20), no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. Os dois times se enfrentam pela 32ª rodada da competição, em situações opostas na tabela classificatória.

Para o confronto, o Papão da Amazônia chega com um retrospecto de 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Fantasma recebe o adversário com um histórico recente de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos últimos cinco jogos.

Do lado bicolor, que estará sem o técnico Márcio Fernandes, o time tem algumas ausências importantes. O atacante Jean Dias está lesionado, enquanto Nicolas está suspenso após receber um cartão vermelho na partida contra a Chapecoense, no Estádio da Curuzu. Assim, jogadores como Borasi, Ruan Ribeiro e Paulinho Boia podem ganhar chances entre os titulares, sendo Borasi a opção mais provável devido ao bom desempenho nas últimas partidas.

Outro desfalque importante no elenco bicolor é Edinho, que só deve voltar aos gramados no próximo ano. O atacante passou por uma cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho direito e ficará em recuperação por, no mínimo, seis meses, com retorno previsto para abril do próximo ano. O Paysandu é o atual 14º colocado, com 36 pontos.

Com 46 pontos e ocupando o oitavo lugar, o Operário-PR não perde em casa há dois meses. A última derrota foi em agosto, diante do Vila Nova-GO, por 3 a 2. Além de manter um bom desempenho em casa, o Fantasma venceu três dos últimos cinco jogos disputados na Série B 2024. A vitória mais recente foi na quarta-feira (16), quando a equipe paranaense venceu o Sport por 2 a 1, na Ilha do Retiro, em Recife (PE).

Gabriel Boschilia, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo na partida contra o Sport, está fora do confronto. Além disso, Talles, Alemão e Vinicius Mingotti estão em tratamento médico e são dúvidas para o jogo, assim como o zagueiro Allan, que deixou o campo no primeiro tempo do último jogo após sentir um desconforto muscular.

Ficha Técnica

Data: 20/10/2024

Hora: 11h

Local: estádio Germano Krüger

Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS)

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

Operário-PR: Rafael Santos; Sávio, Joseph (Allan), Willian Machado, Gabriel Feliciano; Rodrigo Lindoso, Pedro Lucas, Vinicius Diniz; Felipe Augusto, Daniel Alves e Rodrigo.

Técnico: Rafael Guanaes

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson, Bryan Borges, Wanderson, Lucas Maia; Netinho, João Vieira, Robinho, Benjamín Borasi; Ruan Ribeiro e Paulinho Bóia.

Técnico: Marcinho Fernandes