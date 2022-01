Ex-Remo, Thiago Coelho diz que Paysandu será a grande chance da carreira: ‘Não tive dúvidas’

Depois de três anos no Remo, o goleiro Thiago Coelho deixou o clube e foi para o maior rival, o Paysandu. Um dos principais motivos para a saída do jogador seria a busca por mais espaço dentro de campo, já que o time azulino tem a posição preenchida. Apresentado nesta quarta-feira (5), o arqueiro disse que o Papão é a grande chance da carreira.

“Quando recebi a proposta não tive dúvidas, sabia que ia ter mais oportunidade e estou muito feliz por fazer parte desse clube gigante”, declarou o jogador.

VEJA MAIS

No Remo, uma das principais frustrações de Thiago era o banco de reservas. O goleiro disputava vaga com o titular absoluto da posição, Vinícius. Com isso, acabou não tendo tantas oportunidades no Leão. Thiago nunca jogou um Re-Pa, por exemplo. No Paysandu, o jogador acredita que terá essa chance.

“Minha expectativa é a melhor possível. Venho muito motivado, com muita força para trabalhar para conseguir os objetivos deste ano. Todos sabem que o Paysandu não é clube de Série C, tem que estar no mínimo na Série B, e a gente tem esse foco”, afirmou o goleiro.

VEJA MAIS

A ida de Thiago para o Paysandu também marca o reencontro dele com o técnico Márcio Fernandes, que foi treinador do Remo em 2019. Assim, o jogador acredita que o entrosamento com a equipe fica mais fácil.

“A gente já se conhece há algum tempo, sei como ele trabalha, conheço alguns jogadores, isso facilita. Temos a pré-temporada para isso também, vamos nos entrosando e por estar em Belém, por conhecer os campeonatos, os torcedores, acho que fica mais fácil”, pontuou o atleta.

Depois de ter saído na bronca com alguns torcedores do Remo, Thiago disse que foi bem recebido pela torcida bicolor

“Queria agradecer o torcedor da fiel porque me surpreendeu, fui muito bem recebido. Eu acho que realmente gostaram da minha contratação. Eu vou retribuir tudo isso com grandes atuações dentro de campo, com certeza”, finalizou Thiago.