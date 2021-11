Ex-presidente 'decreta' luto pelo Paysandu e diz: 'muito preocupado com o futuro do clube'

O ex-presidente do Paysandu, Alberto Maia, publicou em seu perfil no Twitter, uma foto de “luto pelo Paysandu”, após a eliminação do clube alviceleste na Série C do Campeonato Brasileiro. O Papão vai para o seu quarto ano consecutivo disputando a Terceira Divisão nacional e ex-cartola se diz preocupado com o futuro do Papão.

Maia esteve à frente do Paysandu nas temporadas de 2015 e 2016 e fazia parte de uma chapa para concorrer à eleição no pleito de 2020. No Twitter, o ex-mandatário falou da importância dos associados na vida interna do clube.

“Como torcedor, sócio e ex-presidente, estou muito preocupado com o futuro do nosso clube. Só conseguiremos mudar com o apoio de novos sócios, e todos unidos por um Paysandu cada vez melhor”, escreveu.

O Paysandu mais uma vez não conseguiu alcançar o seu principal objetivo na temporada e vai amargar mais um ano de Série C.