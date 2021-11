Goleadas, quatro técnicos, eliminações e saídas de 21 jogadores; veja a linha do tempo do Paysandu em 2021

A eliminação do Paysandu na Série C após a derrota para o Botafogo-PB foi o fim de linha para um ano cheio de turbulência dentro e fora de campo. Apostas, trocas constantes de técnicos, crise entre torcida e time, além de goleadas dentro e fora da Curuzu, marcaram a temporada até aqui.

Ainda em janeiro, o Papão teve a chance de subir para a Série B, ainda pela pelo ano 2020, que invadiu a temporada 2021 por conta da pandemia, mas viu o seu rival, Remo, somar 10 pontos em 12 disputados em clássicos, garantir a vaga na tão sonhada Segundona. A eliminação na Copa Verde, desmanche do time que estava jogando há dois anos, fez o Paysandu repensar o planejamento, dessa vez com Maurício Ettinger no comando da presidência.

A Copa do Brasil chegou e com ela a eliminação na segunda fase, dentro de casa para o CRB-AL. A eliminação custou aos cofres bicolores R$1.200 milhão e a pressão só aumentou, após a goleada sofrida para o Remo, dentro da Curuzu. O Papão chegou à final e viu o clube azulino ficar pelo caminho, mas a falta de padrão de jogo fez o técnico Itamar Shülle ser demitido do cargo, após outra goleada, dessa vez para a Tuna, no primeiro jogo da final. Neste momento assume o auxiliar permanente do clube, Wilton Bezerra, que comanda a equipe na decisão.

CRB virou "carasco" do Papão na Copa do Brasil (Cristino Martins / OLiberal)

O título do Parazão foi decidido na Curuzu e o Papão, mesmo com todas as dificuldades, com uma goleada de 4 a 1, de virada e com a Tuna perdendo um pênalti no último minuto. Na semana seguinte o Brasileiro da Série C começou e com ele dificuldades e a torcida pegando no pé do novo técnico, Vinícius Eutrópio, que comandou o clube até o final do primeiro turno, com quatro empates, três vitórias e duas derrotas. Para o seu lugar chegou Roberto Fonseca.

Paysandu conquista o título estadual de 2021 (Thiago Gomes / O Liberal)

O novo técnico fez o Paysandu conseguir resultados importantes ao longo da competição, porém, uma goleada de 5 a 1 para o Ferroviário-CE, fez a torcida questionar seu trabalho, porém, Fonseca foi mantido e o Paysandu conseguiu a classificação de forma antecipada para o quadrangular na primeira colocação e a esperança no retorno à Série B.

Veio o quadrangular decisivo e o Paysandu não teve forças. O Papão iniciou a disputa com empate com o Criciúma fora, mas dentro de casa, com o apoio da torcida, tropeçou ao empatar sem gols com o Botafogo e perder para o Ituano em São Paulo (SP), resultado que fez o técnico Roberto Fonseca cair do comando.

Quatro técnicos passaram pelo Papão em 2021

Técnicos Itamar Shülle foi o primeiro técnico do Paysandu em 2021 - John Wesley / Paysandu Vinícius Eutrópio substituiu Itamar - Vitor Castelo / Paysandu Roberto Fonseca ficou no lugar de Eutrópio - John Wesley / Paysandu Auxiliar Wilton Bezerra comandou o Paysandu na reta final da Série C e Copa Verde, após demissão de Roberto Fonseca - Jorge Luiz Totti / Paysandu

Faltando três rodadas, lanterna do grupo, Wilton Bezerra voltou a assumir o elenco, mas a goleada de 4 a 1 para o Ituano na Curuzu deixou o time paraense em uma situação complicada, além de um clima complicado, que resultou em uma invasão de torcedores de uma uniformizada que pode render futuramente punições do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A quinta rodada, decisão fora de Belém e uma colocaria o Paysandu só dependendo de suas forças, mas a derrota de 1 a 0 decretou o fim da linha para o clube bicolor que só cumprirá tabela diante do Criciúma, no sábado (6), ás 17h, na Curuzu.

Integrantes de uma uniformizada do Paysandu invadiram o gramado da Curuzu durante o jogo contra o Ituano (Sidney Oliveira / O Liberal)

Nesta temporada, saíram do Paysandu 21 jogadores, incluindo o volante Paulinho e o atacante Rildo, que pediram para deixar o clube, após invasão dos torcedores ao gramado e nem jogaram a última partida contra o Botafogo.

Sem êxito no principal objetivo da temporada, o Paysandu tenta encontrar forças para a disputa da Copa Verde. O maior campeão da competição ao lado do Cuiabá-MT, o clube alviceleste busca a classificação para a semifinal diante do Castanhal, fora de casa. No primeiro jogo em Belém, as duas equipes empataram em 1 a 1.