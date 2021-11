Dos oito clubes no quadrangular, só o Paysandu chega na última rodada da Série C eliminado

A última rodada do quadrangular final da Série C será realizada no próximo final de semana, oito clubes estão na disputa, porém, só o Paysandu está fora e vai cumprir tabela diante do Criciúma-SC, em Belém, na Curuzu.

Das oito equipes, sete delas brigam por acesso ou por vaga na decisão da Série C. Somando a pontuação do quadrangular, o Paysandu é o lanterna do grupo e também geral com apenas dois pontos somados em 12 disputados.

O Tombense-MG já está na final da Série C e espera a definição do grupo do Paysandu. Ituano-SP com 10 pontos e Botafogo-PB com oito são os únicos que podem ir à final, porém as equipes enfrentam na última rodada. Já o Criciúma encara o Paysandu precisando vencer e torcer por um empate entre do Belo diante do clube paulista.

No outro grupo três clubes lutam por uma vaga. Novorizontino-SP x Manaus-AM ambos com seis pontos jogam por uma vaga, já o Tombense-MG, garantido na Série B, recebe o Ypiranga-RS que também está na briga com cinco pontos.