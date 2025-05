Em crise e na lanterna da Série B, presidente do Paysandu convoca coletiva de imprensa

A crise que o Paysandu vem passando com perda do Parazão, sem vitórias na Série B e lanterna da competição nacional, pode ter desdobramentos no elenco e comissão técnica. Após a derrota para o Novorizontino-SP, por 3 a 1, de virada, o presidente do Papão, Roger Aguilera, convocou uma coletiva de imprensa para esta segunda (26), às 14h, no Estádio da Curuzu.

Bastante cobrado pelo rendimento do time em campo, Roger Aguilera irá conversar com a imprensa e terá a companhia de Frontini, executivo de futebol, que chegou faz pouco tempo ao Paysandu. Fica a expectativa de mudanças no elenco, com possíveis anúncios de saídas, além um possível rompimento de contrato com o técnico Luizinho Lopes, que “balança” no cargo.

Técnico Luizinho Lopes está na "berlinda" (Cristino Martins)

Roger Aguilera foi eleito presidente do Paysandu no final do ano passado e está no seu primeiro semestre de gestão. Nesse período o clube mudou de técnico, saiu Márcio Fernandes e chegou Luizinho Lopes, além de estar no segundo executivo também, já que Felipe Albuquerque, contestado pela torcida, permaneceu no clube para essa temporada e não conseguiu seguir no clube e foi substituído por Frontini.

Presidente Roger Aguilera vive crise à frente do clube bicolor (Cristino Martins / O Liberal)

A situação do clube bicolor é complicada na Série B. O clube é o único que ainda não venceu na competição, com cinco derrotas e quatro empates, são apenas 4 pontos conquistados em 27 disputados, tendo um aproveitamento pífio de apenas 14%. Para fechar o cenário de horrores na Curuzu, o clube segura a lanterna da Série B e observa o Rem, seu maior rival, na vice-liderança da competição.

O próximo compromisso do Paysandu na Série B está marcado para o dia 2 de junho (segunda-feira), às 21h, contra o Criciúma-SC, em Belém. A partida está marcada para o Mangueirão, porém, o clube bicolor pode pedir mudança de local e atuar na Curuzu.