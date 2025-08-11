Em acordo, Paysandu anuncia saída de Keffel e segue bloqueado para contratar pela Fifa Dívida com Torreense mantém punição; lateral renunciou a valores na rescisão. O Liberal 11.08.25 13h53 O Paysandu anunciou, nesta segunda-feira (11), a rescisão contratual com o lateral-esquerdo Keffel, encerrando oficialmente o vínculo entre o jogador e o clube. A decisão foi tomada em comum acordo, e o atleta abriu mão de receber os valores restantes previstos até o término do contrato, o que representa uma economia para o clube bicolor. "O clube não possui mais qualquer vínculo federativo e econômico com o lateral-esquerdo, que abriu mão de receber todos os valores referentes ao fim de contrato", afirmou. A rescisão acontece em meio ao esforço da diretoria para quitar uma dívida de cerca de R$ 800 mil com a Fifa, que resultou em um transferban imposto ao Papão. A punição impede o clube de registrar novos jogadores até o fim da atual janela de transferências, em 2 de setembro. VEJA MAIS Série B: Veja o que o Paysandu precisa fazer para sair da zona de rebaixamento hoje Time paraense enfrenta o Vila Nova-GO nesta segunda-feira (11), às 21h30, no Estádio Curuzu, em Belém Na luta contra o Z-4, Paysandu recebe o Vila Nova-GO pela 21ª rodada da Série B Time bicolor precisa da vitória para não se complicar ainda mais na tabela A dívida tem origem em um acordo firmado entre o Paysandu e o Torreense, de Portugal — clube de origem de Keffel —, quando o lateral foi contratado em julho de 2024. O contrato previa um pagamento extra ao time português caso o time bicolor permanecesse na Série B em 2025, condição que foi confirmada. No entanto, o clube pagou apenas parte do valor, e o Torreense acionou a Fifa, resultando no bloqueio de contratações. Keffel, de 25 anos, disputou apenas uma partida com a camisa do Papão e chegou a ser emprestado ao Portimonense, de Portugal, antes de firmar a rescisão definitiva. O Paysandu reiterou o compromisso de continuar os esforços para quitar integralmente a dívida e liberar o clube para novas contratações, inclusive lançando uma campanha de arrecadação junto à torcida para esse fim. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol paysandu paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU TRANSFER BAN Transfer Ban: entenda por que o Paysandu foi punido pela FIFA Bicolor tem até 2 de setembro para tentar liberar contratações na Série B do Campeonato Brasileiro 11.08.25 14h40 Futebol Em acordo, Paysandu anuncia saída de Keffel e segue bloqueado para contratar pela Fifa Dívida com Torreense mantém punição; lateral renunciou a valores na rescisão. 11.08.25 13h53 Futebol Série B: Veja o que o Paysandu precisa fazer para sair da zona de rebaixamento hoje Time paraense enfrenta o Vila Nova-GO nesta segunda-feira (11), às 21h30, no Estádio Curuzu, em Belém 11.08.25 10h45 Futebol Na luta contra o Z-4, Paysandu recebe o Vila Nova-GO pela 21ª rodada da Série B Time bicolor precisa da vitória para não se complicar ainda mais na tabela 11.08.25 7h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (11/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pelas Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol nesta segunda-feira 11.08.25 7h00 Futebol Com Daniel Paulista, ex-Remo, Sport-PE volta a vencer após 141 dias Time superou o Grêmio no último domingo (10), em duelo válido pela 19ª rodada da Série A 11.08.25 11h15 Futebol Série B: Veja o que o Paysandu precisa fazer para sair da zona de rebaixamento hoje Time paraense enfrenta o Vila Nova-GO nesta segunda-feira (11), às 21h30, no Estádio Curuzu, em Belém 11.08.25 10h45 Futebol Na luta contra o Z-4, Paysandu recebe o Vila Nova-GO pela 21ª rodada da Série B Time bicolor precisa da vitória para não se complicar ainda mais na tabela 11.08.25 7h30