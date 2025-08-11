Capa Jornal Amazônia
Em acordo, Paysandu anuncia saída de Keffel e segue bloqueado para contratar pela Fifa

Dívida com Torreense mantém punição; lateral renunciou a valores na rescisão.

O Liberal

O Paysandu anunciou, nesta segunda-feira (11), a rescisão contratual com o lateral-esquerdo Keffel, encerrando oficialmente o vínculo entre o jogador e o clube. A decisão foi tomada em comum acordo, e o atleta abriu mão de receber os valores restantes previstos até o término do contrato, o que representa uma economia para o clube bicolor.

"O clube não possui mais qualquer vínculo federativo e econômico com o lateral-esquerdo, que abriu mão de receber todos os valores referentes ao fim de contrato", afirmou.

A rescisão acontece em meio ao esforço da diretoria para quitar uma dívida de cerca de R$ 800 mil com a Fifa, que resultou em um transferban imposto ao Papão. A punição impede o clube de registrar novos jogadores até o fim da atual janela de transferências, em 2 de setembro.

A dívida tem origem em um acordo firmado entre o Paysandu e o Torreense, de Portugal — clube de origem de Keffel —, quando o lateral foi contratado em julho de 2024. O contrato previa um pagamento extra ao time português caso o time bicolor permanecesse na Série B em 2025, condição que foi confirmada. No entanto, o clube pagou apenas parte do valor, e o Torreense acionou a Fifa, resultando no bloqueio de contratações.

Keffel, de 25 anos, disputou apenas uma partida com a camisa do Papão e chegou a ser emprestado ao Portimonense, de Portugal, antes de firmar a rescisão definitiva. O Paysandu reiterou o compromisso de continuar os esforços para quitar integralmente a dívida e liberar o clube para novas contratações, inclusive lançando uma campanha de arrecadação junto à torcida para esse fim.

